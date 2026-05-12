“El ignorante y arrogante es usted”, Claudia López a De la Espriella tras entrevista con Malú de Noticias Caracol

Lo que debía ser un espacio de exposición de ideas se transformó en un campo de batalla verbal entre el aspirante de derecha, Abelardo de la Espriella y la experimentada periodista María Lucía Fernández, conocida cariñosamente como Malú. El cruce no solo se volvió viral, sino que desató una ola de indignación en redes sociales.

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El enfrentamiento estalló cuando Malú Fernández cuestionó al abogado sobre sus posturas y declaraciones pasadas. De la Espriella, lejos de responder con diplomacia, reaccionó de forma virulenta, calificando a la comunicadora de “ignorante”, “venenosa” y de actuar de “mala fe”.

Este comportamiento ha sido interpretado por diversos sectores como un ataque directo a la libertad de prensa y, específicamente, como una muestra de agresividad contra las mujeres que ejercen el periodismo independiente en el país.

La contundente respuesta de Claudia López

La reacción varias figuras de la política no tardaron en llegar, una de ellas fue Claudia López, quien a través de su cuenta en la red social X, la también candidata presidencial replicó el video del altercado y lanzó una dura crítica contra el jurista. Con el estilo directo que la caracteriza, López salió en defensa de la periodista y cuestionó la calidad democrática del aspirante presidencial.

“El ignorante y arrogante es usted, defensor de la mafia. Acostumbrado a la adulación, a que nadie lo cuestione, a que por la plata baile el perro. Malú, la ciudadanía y el periodismo independiente no se van a rendir ante el therian de papel ni ante nadie”, sentenció la exalcaldesa de Bogotá.

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El mensaje de López puso el foco sobre un tema crucial para el futuro electoral: el papel de los entrevistadores frente a candidatos que, según sus críticos, intentan amedrentar a la prensa para evitar cuestionamientos incómodos. Su pronunciamiento marcó una distancia ética frente al estilo confrontativo de De la Espriella, a quien acusó de buscar solo entornos donde se le rinda pleitesía.

Pero Claudia López no estuvo sola en esta cruzada contra la actitud del abogado. Roy Barreras, actual embajador y también aspirante presidencial, se sumó a las voces de rechazo con un mensaje que tachó a De la Espriella de irrespetuoso y grosero.

Barreras enfatizó que el insulto hacia Malú Fernández fue injustificado, pues ella simplemente cumplía con su deber profesional de recordarle al entrevistado sus propios antecedentes y palabras.

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“Delaspriella alias ‘el tigre’ o ‘papucho’, arrogante, grosero e irrespetuoso, insultó a Malú en Caracol TV. Le dijo ignorante, venenosa, de mala fe, solo porque se atrevió a recordarle lo que él ha dicho”, publicó Barreras, evidenciando que el comportamiento del abogado ha servido como un “termómetro” de la polarización que vive Colombia.

La controversia ha trascendido el ámbito mediático para convertirse en un debate nacional sobre el respeto a las instituciones periodísticas.