“Los falsos positivos no son una ‘difamación’”: Claudia López tras declaración de Uribe en entrevista con ‘Westcol’

La entrevista que el creador de contenido Luis Villa, mejor conocido como Westcol, le hizo al expresidente Álvaro Uribe sigue dando mucho de qué hablar. Quizás uno de los apartes que más controversia ha generado es uno en el cual el exmandatario se refirió a las ejecuciones extrajudiciales que se presentaron durante su gobierno.

(Lea también: “Temía por su vida”: Santos contó incómodo detalle sobre la relación entre Uribe y Vargas Lleras).

En el espacio, Westcol le preguntó por el término “paraco” han usado históricamente sus opositores para cuestionar sus políticas de seguridad y la infilitración de las autodefensas en su gobierno.

“La seguridad democrática no era una ideología de derecha, era un derecho humano para que cualquier colombiano pudiera viajar por carretera sin que lo bajaran de un bus. Confundieron una política severa de seguridad con el paramilitarismo; entonces uno dice: ‘Este país necesita seguridad’ y responden: ‘Ay, paraco’. Yo desmonté el paramilitarismo y extradité, ni eso ha servido para que entiendan la diferencia”, advirtió Uribe.

Así mismo, se refirió a los casos de ‘falsos positivos’ que se registraron mientras él era presidente.

“Los falsos positivos son una mancha que me duele en el alma, pero mi instrucción siempre fue la transparencia”. puntualizó Uribe. ”Había contradicciones políticas en la cúpula. Pero vino toda esa difamación: que falsos positivos, que una cosa, que la otra", advirtió el exmandatario.

Claudia López cuestionó las palabras de Uribe

Las declaraciones del expresidente durante la entrevista con Westcol no cayeron bien en algunos sectores políticos de izquierda y de centro.

La exalcaldesa de Bogotá y candidata presidencial Claudia López consideró que sus afirmaciones fueron un desacierto.

“Los falsos positivos no son una “difamación” son asesinatos a sangre fría de jóvenes inocentes para presentarlos como guerrilleros! Son crímenes confesados, probados y juzgados. Seguir mintiendo es una infamia! Ese fue el regalo ayer de Uribe a las madres de Colombia vía Westcol. A eso es a lo que Paloma y Oviedo proponen volver con Uribe como MinDefensa y el retorno a la “seguridá democrática”. Infames!“, concluyó la exmandataria capitalina.