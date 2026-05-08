Ni Cepeda ni De la Espriella llegaron al debate presidencial organizado por medios antioqueños

El debate presidencial organizado por El Colombiano, Teleantioquia, Telemedellín y Blu Radio se realizó este jueves, 7 de mayo, en Medellín con la participación de Claudia López, Sergio Fajardo y Paloma Valencia, mientras que los atriles de Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella quedaron vacíos.

Durante la apertura del encuentro, la directora de El Colombiano, Luz María Sierra, cuestionó la ausencia de los dos aspirantes y defendió la importancia de estos espacios dentro de una democracia.

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Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella los ausentes en el debate presidencial en Medellín

“Los debates presidenciales no son un favor que le hacen los candidatos a los medios, son un encuentro obligado en cualquier democracia para que los ciudadanos puedan tomar mejores decisiones”, afirmó Sierra.

La ausencia de Cepeda y De la Espriella se convirtió en uno de los temas centrales de la jornada política. Según se conoció, el candidato del Pacto Histórico había condicionado anteriormente su participación en debates a ciertas reglas relacionadas con moderadores, temáticas e incluso con los candidatos que asistirían.

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Mientras tanto, Claudia López, Sergio Fajardo y Paloma Valencia debatieron sobre seguridad, economía y las principales propuestas de cara a las elecciones presidenciales.

Uno de los temas que generó coincidencias entre los tres candidatos fue el rechazo a darle continuidad a la política de “paz total” impulsada por el presidente Gustavo Petro.

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Claudia López aseguró que no mantendría esa estrategia y criticó los resultados que, según dijo, ha dejado en materia de seguridad. “Los criminales se dan el lujo de controlar la cárcel y hacer fiestas”, expresó, haciendo referencia a hechos registrados en la cárcel de Itagüí.

Por su parte, Sergio Fajardo también descartó continuar con esa política y cuestionó algunos acercamientos del Gobierno con estructuras criminales. “Yo fui alcalde y sé muy bien quiénes son esos señores”, manifestó el exgobernador de Antioquia al recordar reuniones de cabecillas delincuenciales realizadas en Medellín.

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A su turno, Paloma Valencia también se mostró en desacuerdo con la “paz total”. “El país no puede creer que uno construye paz abrazándose y ‘chochoneando’ a los criminales”, afirmó.

El debate también dejó fuertes cuestionamientos contra los candidatos ausentes.

Sobre Iván Cepeda, Claudia López aseguró: “A pesar de que Iván es un hombre decente, no creo que le convenga al país; Iván no ha gobernado una tienda, la Presidencia no está para ser el primer cargo de nadie (...) Es un candidato que no pone la cara a los colombianos, no debate”.

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Sergio Fajardo insistió en la necesidad de superar la polarización política entre el petrismo y el uribismo, mientras que Paloma Valencia aseguró que Cepeda “no le conviene al país” y criticó las medidas impulsadas desde el Gobierno frente a la seguridad.

En cuanto a Abelardo de la Espriella, Claudia López lo calificó como “defensor de la mafia”, mientras que Fajardo cuestionó declaraciones pasadas del abogado.

“Una persona capaz de decir que va a destripar a la izquierda jamás merece ser presidente de este país”, afirmó.