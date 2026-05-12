Piter Albeiro aseguró que Malú de Caracol solo le “preguntó estupideces” a De la Espriella; pide que no la aplaudan

El enfrentamiento verbal entre el abogado Abelardo de la Espriella y la periodista Malú Fernández ha trascendido el ámbito de las noticias para convertirse en un termómetro de la polarización en Colombia. Mientras gran parte del sector periodístico y político rechaza los ataques hacia la comunicadora de Noticias Caracol, voces cercanas al entorno del abogado han salido a cuestionar el papel de la prensa, generando un intenso debate sobre los límites de la crítica.

Uno de los comentarios que más revuelo ha causado es el del humorista Piter Albeiro, reconocido seguidor y amigo cercano de De la Espriella. El comediante no ocultó su malestar por el respaldo masivo que ha recibido la periodista y, a través de sus redes sociales, lanzó una dura crítica que cuestiona la calidad de los interrogatorios en los medios de comunicación.

“¿Ahora resulta que esa señora puede preguntar estupideces y todo el mundo la tiene que aplaudir? Ahhhh bueno”, sentenció el humorista, restándole validez a la labor de Fernández durante la entrevista.

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Frente a la postura de Piter Albeiro, diversas figuras han reaccionado argumentando que descalificar una pregunta tildándola de “estupidez” es una forma de evadir la responsabilidad pública. Desde el Reino Unido, el periodista Matheo Gelves fue enfático en señalar que el problema no radicaba en la pregunta, sino en la reacción del entrevistado: “La pregunta de Malú estuvo bien formulada, es necesaria y fue respetuosa. Debatir requiere de inteligencia emocional, y de esa el candidato más bien poca”.

Por su parte, la senadora Paloma Valencia elevó la discusión al plano de los derechos fundamentales y el respeto de género, rechazando cualquier intento de humillación en el debate.

“Las mujeres periodistas no tienen por qué aguantar bromas sexuales, insinuaciones ofensivas ni ataques personales por atreverse a preguntar. Ese es su oficio (...) La libertad de prensa exige también respeto por la dignidad de quienes preguntan”, manifestó Valencia, invitando a elevar el nivel de la discusión pública.

Abelardo De la Espriella arremetió contra María Lucía Fernández en vivo Abelardo De la Espriella arremetió contra María Lucía Fernández en nuevo segmento de Noticias Caracol. (Foto: Captura de video Noticias Caracol 12 de mayo de 2026) (Captura de pantalla.)

La directora de la Revista Semana, Vicky Dávila, también se distanció de las críticas de sectores afines al abogado, reafirmando su admiración profesional por Fernández y la importancia de la independencia periodística en un estado de derecho.

“Malú, una mujer talentosa y una profesional, en todo el sentido de la palabra. La quiero mucho y la admiro. Los periodistas están para preguntar lo que consideren, es un derecho, es la democracia, es la libertad de prensa”, puntualizó Dávila.

La intervención de Piter Albeiro ha puesto de manifiesto que la audiencia también se encuentra fracturada. Mientras unos consideran, como el humorista, que la prensa a veces excede sus límites o carece de profundidad, otros ven en el ataque de De la Espriella un peligroso precedente de censura y maltrato.

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