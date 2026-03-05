Piter Albeiro se burló de Petro actuación en costosa película; le recordó que antes del Oscar le falta un Nobel

El comediante y empresario Piter Albeiro, declarado fiel opositor a las políticas gubernamentales de Gustavo Petro, ratificó nuevamente su postura con una publicación en la que reprochó la participación del mandatario en una película que sería financiada con los impuestos de la ciudadanía. Esto dijo el boyacense mediante su cuenta de ‘X’.

El medio de comunicación Caracol Radio fue el encargado de revelar una fotografía que tiene a Petro en el centro de la conversación nuevamente, por algo que va más allá de su Gobierno. En la imagen se le ve al saliente presidente de los colombianos junto al famoso actor de Hollywood Cuba Gooding Jr., -ganador del premio Oscar a mejor actor de reparto en 1997-, y de Luis Alfredo ‘Lucho’ Velasco; escena que tendría detrás una costosa producción que sería financiada con dineros del Estado, por lo que se ha despertado una gran polémica al respecto.

¿Cuánto le costó a Colombia la película del Almirante Padilla en la que Gustavo Petro actuó con un famoso actor de Hollywood?

La cinta, filmada en locaciones de Cundinamarca, Bolívar y Boyacá, narra la historia del prócer afrocolombiano José Prudencio Padilla. El papel principal recae en Cuba Gooding Jr., quien encarna al almirante guajiro; por su parte, la participación d Petro y Velasco aún no ha sido aclarada.

Ante esta situación, el comediante que hizo parte de ‘Sábados Felices’ aprovechó lo masivo de su perfil en la web de Elon Musk para realizar una publicación en la que se burló de Petro, recordándole sus supuesto anhelo de tener un Premio Nobel como Juan Manuel Santos. “El man dijo: si no se pudo el Nobel, vamos por el Oscar. (...) Igual siempre he sido un actor de reparto”.

Por su puesto las palabras de Piter despertaron una ola de comentarios, entre ellos: “Es una desgracia total ver como Gustavo Petro desperdicia los recursos públicos de todos los colombianos”, “Él va por el Óscar, por el Florián, por el Yepes”, “En unos meses el Congreso lo condecora por su aporte a la cultura. Guardé este trino y verá”, “Solo le falta hacer una película con Florian y adivinen el género XX”, y “Y el idiota sabe bastante de repartir”.

Piter Albeiro no bajó de “niños inmaduros” a quienes no quieran que Abelardo de la Espriella sea presidente

Para el mes de noviembre del año pasado De la Espriella hizo oficial su anhelo de ser presidente en un evento masivo realizado en el Movistar Arena de Bogotá, en dondeMás de 15.000 personas se reunieron en este centro de eventos de la capital colombiana para escuchar las propuestas de De la Espriella, hombre que aprovechó recientemente sus redes sociales para enviarle un contundente mensaje a Iván Cepeda, quien será uno de los representantes de la izquierda en las presidenciales venideras.“Vamos a demostrar de qué estás hecho, porque yo sé de qué estoy hecho yo”,expresó Abelardo en aquel momento.

Han pasado los meses y encuestas como Invamer tienen hoy a De la Espriella como uno de los segundos opcionados a ocupar la silla de Gustavo Petro e Casa de Nariño; y esto no solo tiene que ver por su trabajo en las correrías, también por el apoyo de figuras del entretenimiento como Piter, quien aprovechó recientemente su cuenta de ‘X’ para volver a apoyr a su candidato, eso sí, mandándole una fuerte pulla a quienes no tienen argumentos necesarios para refutar por qué no se debería votar por él.

“Mañana a Abelardo se le da por no hacer nada y entonces dicen que esta “imitando” a los del gobierno.(...)Yo no voy a votar por tal candidato porque los seguidores de él me caen mal¿en serio? Entonces no pueden votar porque tienen 5 años y si ya tienen mas de 18, MADUREN HPTAS",fueron las contundentes palabras del humorista