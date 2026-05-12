“Paloma va a terminar aquí”: Abelardo De la Espriella en debate de Noticias Caracol

El abogado y candidato presidencial Abelardo De la Espriella se refirió a las tensiones que han surgido entre sectores de la derecha colombiana durante nuevo segmento en Noticias Caracol, en la que habló de los cruces políticos con integrantes del Centro Democrático y lanzó una llamativa frase sobre la candidata Paloma Valencia.

Durante la conversación, De la Espriella negó que exista una confrontación directa con la dirigente uribista y aseguró que únicamente han tenido diferencias menores a través de redes sociales relacionadas con debates políticos.

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Abelardo De la Espriella aseguró que Paloma Valencia terminará unida a su campaña

“Yo no he peleado con nadie. Solamente dos trinos cruzados con Paloma para aclarar una posición sobre los debates y para ratificarle que la considero una mujer correcta, honesta y patriota”, afirmó.

Sin embargo, el abogado sí cuestionó los constantes ataques que, según dijo, recibe por parte de integrantes cercanos al entorno político de Valencia y miembros de la bancada del Centro Democrático.

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“Paloma no puede controlar al suegro, al cuñado, a los senadores de la bancada del Centro Democrático que todos los días me atacan”, expresó.

De la Espriella también explicó que dentro de su movimiento político, denominado Defensores de la Patria, existe libertad de opinión y aseguró que no puede hacerse responsable de las declaraciones de terceros que lo apoyan.

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“Aquí la gente tiene derecho a opinar. Yo respondo por lo que digo yo, no puedo responder por lo que dice un tercero, así este me apoye”, sostuvo.

En medio de la entrevista, el candidato aprovechó para hacer un llamado a bajar el tono de la confrontación política dentro de la derecha colombiana y pidió calma entre simpatizantes y dirigentes.

“Le pido a todos que se calmen, que la cojan suave, como decimos en el Caribe colombiano”, señaló.

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No obstante, la frase que más llamó la atención llegó cuando se refirió al futuro político de Paloma Valencia y aseguró que, eventualmente, terminaría respaldando su proyecto presidencial.

“Al final del día estoy seguro que Paloma va a terminar aquí apoyándome. Lo que te digo va a quedar grabado. Paloma va a terminar aquí y yo estaré gustoso de recibirla”, afirmó.