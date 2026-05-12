“Lo que es con Malú es conmigo”: Darcy Quinn defendió a la periodista tras comentarios de Abelardo de la Espriella

Los fuertes comentarios que Abelardo de la Espriella le hizo a la periodista y presentadora María Lucía Fernández en medio de una entrevista en Noticias Caracol causaron una ola de indignación en algunos sectores de la opinión pública. Una de las que se pronunció fue la también periodista Darcy Quinn, quien aseguró que ‘Malú’ es su amiga.

(Lea más sobre los comentarios de Abelardo de la Espriella dando clic en: “Preguntas desde la mala fe”: Abelardo De la Espriella arremetió contra María Lucía Fernández en vivo en Noticias Caracol).

La indignación se desató tras la respuesta de De la Espriella a una pregunta que le hizo Fernández. “Me acabo de acordar de una frase que dijo hace mucho tiempo y que tiene que ver con todo esto que estamos hablando que se llama la ética. ‘La ética no tiene nada que ver con el derecho’, fue una frase suya de hace muchos años. Si la ética no tiene nada que ver con el derecho, ¿en un eventual gobierno suyo se puede gobernar sin ética?“, le preguntó la periodista a De la Espriella.

El abogado expresó que debe haber una diferenciación entre la moral de una sociedad y las leyes que la rigen, lo cual es una discusión filosófica del derecho.

No obstante, le hizo unos agrios señalamientos a la periodista, que han sido cuestionados en redes sociales y distintos sectores políticos.

“Tú no entiendes la diferencia porque tú no tienes formación en derecho ni tampoco filosofía del derecho. Pero cualquier persona que haya estudiado Derecho, sabe que la ética es un conjunto de normas que regula la vida personal y el derecho es un conjunto de normas que regulan la vida en sociedad. Yo no dije que el abogado no debía tener ética, eso es una cosa completamente distinta. Y eso lo he explicado 200 veces", advirtió De la Espriella. “La ignorancia es atrevida y perdóname que te lo diga con total claridad,porque si hubieses investigadoun poco, sabrías que uno es en la ética y otro es en derecho”, agregó el abogado.

Fernández, en respuesta, le pidió que no se peleara con los periodistas y que contestara lo que le estaban preguntando.

La reacción de Darcy Quinn y otras periodistas

En el gremio periodístico las palabras de De la Espriella no cayeron bien. Darcy Quinn, periodista de La FM, se pronunció y le recordó a ‘Malú’ que no está sola.

“Lo que es con @MaluPeriodista es conmigo... Es mi amiga, juiciosa, respetuosa y estudiosa...”, sostuvo Quinn.

En redes también se pronunciaron otras periodistas. “El desprecio de @DELAESPRIELLAE por la prensa y los periodistas es abierto. No es una salida en falso, es la constante, no le gustan los periodistas, no le gusta la veeduría de los medios. Los periodistas no están para aplaudir a nadie, están para hacer las preguntas que incomodan. Al final los extremos, sin importar si son de derecha o de izquierda, terminan siendo iguales. A @MaluPeriodista mi cariño y respeto siempre!“, advirtió Diana Saray, exdirectora del periódico Vanguardia.