Reconocido periodista radicado en el extranjero defendió a Malú de Caracol tras entrevista con De la Espriella

El panorama mediático y político en Colombia ha reaccionado con firmeza tras los recientes ataques del abogado y candidato Abelardo de la Espriella contra la periodista de Noticias Caracol, Malú Fernández. Lo que comenzó como una entrevista de rutina, escaló rápidamente a un escenario de agresiones personales que ha provocado el rechazo de colegas y líderes de opinión, tanto dentro como fuera del país.

A las voces de apoyo se sumó recientemente el periodista Matheo Gelves, recordado por su paso en City TV y actualmente radicado en el Reino Unido. Gelves, desde una perspectiva técnica y analítica, defendió el rigor de su colega y cuestionó la capacidad del agresor para enfrentar el escrutinio público.

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Vicky Dávila - Malu - De la Espriella Captura: Noticias Caracol

“La pregunta de Malú estuvo bien formulada, es necesaria y fue respetuosa. Debatir requiere de inteligencia emocional, y de esa el candidato más bien poca”, sentenció Gelves a través de sus plataformas digitales, dejando claro que el ataque no fue una respuesta a una mala praxis periodística, sino una carencia del entrevistado.

La senadora Paloma Valencia también se pronunció de manera categórica, centrando su defensa en la protección de la mujer en entornos profesionales. Para Valencia, el respeto a la labor informativa es una condición básica de la civilidad.

“Las mujeres periodistas no tienen por qué aguantar bromas sexuales, insinuaciones ofensivas ni ataques personales por atreverse a preguntar. Ese es su oficio. Entiendo la indignación que esto produce e invito a que todos elevemos el nivel del debate público. Quien se equivoca en el trato debería reconocerlo y disculparse. La libertad de prensa exige también respeto por la dignidad de quienes preguntan”, afirmó la senadora del Centro Democrático.

En la misma línea, Vicky Dávila, directora de la Revista Semana, utilizó sus redes sociales para exaltar la trayectoria de la presentadora de Caracol y recordar que el cuestionamiento al poder es un pilar fundamental de la nación.

“Malú, una mujer talentosa y una profesional, en todo el sentido de la palabra. La quiero mucho y la admiro. Los periodistas están para preguntar lo que consideren, es un derecho, es la democracia, es la libertad de prensa”, enfatizó Dávila.

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La controversia ha puesto sobre la mesa la vulnerabilidad de los periodistas frente a figuras de poder que recurren al ataque personal cuando se sienten acorralados por preguntas incómodas. La frase de Darcy Quinn, “lo que es con Malú, es conmigo”, se ha convertido en el estandarte de un gremio que, a pesar de sus diferencias editoriales, ha decidido unirse para proteger la integridad de sus miembros.

El caso de Malú Fernández no solo representa una agresión individual, sino un síntoma de la degradación del debate político en Colombia. Con el respaldo de figuras como Gelves, Valencia y Dávila, el mensaje es unánime: la libertad de prensa no es un privilegio de los medios, sino un derecho de la ciudadanía que debe ser protegido frente a cualquier intento de intimidación o falta de “inteligencia emocional” por parte de los actores públicos.

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