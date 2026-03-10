“No puede ser un adorno”: Mónica Rodríguez habría cuestionado a Iván Cepeda por su fórmula vicepresidencial

Mónica Rodríguez se mantiene como un referente ineludible del periodismo de opinión en Colombia, logrando que su voz trascienda las pantallas de Noticias Uno para convertirse en un termómetro de la realidad nacional en redes sociales. Fiel a su estilo directo y sin concesiones, la presentadora paisa ha consolidado una comunidad digital que valora su independencia y su valentía para cuestionar al poder, sin importar el color político de turno. En este 2026, Mónica no solo destaca por su rigor informativo, sino por su capacidad para conectar con las causas sociales, la defensa de los animales y la empatía hacia los sectores más vulnerables del país.

Los últimos días la política ha estado más que vigente en Colombia, luego de una nueva jornada electoral la cual se llevó a cabo el pasado 8 de marzo, donde varios candidatos lograron la votación esperada o, por el contrario, a otros no les alcanzó para seguir en la contienda.

Si bien, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda ya eran candidatos presidenciales oficialmente, lo cierto es que tras un día de las elecciones legislativas, Cepeda reveló quién será su fórmula vicepresidencial tratándose de la senadora indígena Aída Quilcué, siendo esta toda una sorpresa para los colombianos, pues se pensó que entre las opciones de Cepeda se encontrarían otros políticos.

"¿Cuándo será que los candidatos presidenciales piensen en fórmulas vicepresidenciales que realmente aporten al país y tengan la fuerza, la capacidad y la credibilidad para gobernar si llega a faltar el presidente? La vicepresidencia no puede seguir siendo un simple “adorno”, fueron las declaraciones expuestas por parte de Mónica Rodríguez.

Si bien, la presentadora no mencionó de manera contundente a Iván Cepeda, lo cierto es que varios usuarios aseguran que si se trataría del candidato, ya que ha sido el primero en dar a conocer a su fórmula vicepresidencial para la nueva contienda electoral.

¿Cuántos hijos tiene Mónica Rodríguez?

Mónica Rodríguez tiene dos hijos, quienes son Santiago y Daniel, parte fundamental de la vida de la presentadora, pues su rol como mamá ha sido uno de los más importantes. Aunque a través de sus redes sociales son pocas las apariciones que tiene junto a ellos, desde su nacimiento ha buscado darles lo mejor e incluso ambos ya habrían alcanzado la mayoría de edad ejerciendo sus respectivas carreras profesionales.