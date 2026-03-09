Mhoni Vidente rompió el silencio sobre la candidatura de Paloma Valencia, ¿la predijo como presidenta?

Mhoni Vidente se ha consolidado como la pitonisa más influyente de habla hispana, logrando que sus predicciones trasciendan el mundo del entretenimiento para instalarse con fuerza en la agenda política y social. La cubana, radicada en México, ha bautizado este 2026 como el “Año del Cero” y el “Año del Loco”, advirtiendo sobre un ciclo de transformaciones radicales, caídas de regímenes y una marcada tendencia hacia la derecha en América Latina. En el contexto colombiano, sus vaticinios han cobrado especial relevancia al señalar cambios profundos en el panorama electoral y advertir sobre sismos y fenómenos climáticos extremos.

Paloma Valencia se alzó como la gran protagonista de la jornada este 8 de marzo, consolidando su liderazgo dentro del Centro Democrático tras conocerse los resultados de la consulta interna. En un día simbólico para las mujeres, la senadora logró imponerse con una votación contundente que la ratifica como la candidata oficial del uribismo para la carrera presidencial de 2026. Este triunfo no solo premia su disciplina legislativa y su discurso de mano firme, sino que envía un mensaje directo a la oposición la derecha ya tiene una figura definida para dar la batalla en las urnas.

Con el respaldo de las bases y el reto de unir a los sectores afines, Valencia inicia ahora un nuevo capítulo en su carrera, posicionándose como la principal ficha femenina que busca recuperar el control de la Casa de Nariño en los próximos comicios de mayo.

Ante la noticia y las diversas felicitaciones las palabras por parte de Paloma Valencia no faltaron en sus redes sociales, donde aseguró: “El mandato es claro: Colombia no quiere odio de clases ni modelos fracasados como Cuba o Venezuela. Queremos una economía fraterna, donde entendamos que somos una gran familia y a todos nos vaya bien. #PalomaPresidente“.

Horas más tarde quien no dudó en compartir su mensaje fue precisamente, Mhoni Vidente, que aprovechó que para dedicarle unas palabras a Valencia, candidata presidencial: “Es una gran mujer que podra llevar a Colombia a un mejor nivel de vida y sobretodo de prosperidad #Mhoni#Colombia #Bogota #PalomaValencia“, fueron las declaraciones que expuestas por parte de Mhoni Vidente, dejando ver que Valencia sería una buena candidata