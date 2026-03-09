“Son los resultados del gobierno en el cuidado del voto”: Petro celebró la votación del Pacto Histórico en Congreso

En su cuenta de X, el jefe de Estado aseguró que “estos son los resultados del gobierno en el cuidado del voto. En las próximas elecciones el esfuerzo debe ser mayor”.

En su post, el mandatario destacó que hubo un incremento del 109% en las capturas por delitos electorales, que pasaron de 22 en 2022, contra 46 este año, un aumento de 24 detenciones por delitos electorales.

Lea también: Los ‘influencers’ quemados en las elecciones legislativas y los que dieron el salto al Congreso de la República

De la misma manera, aseguró que hubo un “aumento del 550% en las capturas por incautación de dinero. 8 en 2022 contra 52 este año (+44 capturas)”.

Destacó, además el incremento del 34,7% en lo que tuvo que ver con las incautaciones de dinero. “$2.792 millones en 2022 contra $3.761 millones este año”, lo que representa “más de $969 millones”, anotó.

La reacción del presidente Petro se dio al final de la jornada electoral de este domingo en la que se eligió el nuevo Congreso de la República y se definieron los candidatos a la jefatura de Estado en la consulta interpartidista.

De hecho, al final de la jornada, los ministros del Interior, Armando Benedetti, y de Defensa, Pedro Sánchez entregaron el balance del Puesto de Mando Unificado (PMU) para el seguimiento de la jornada electoral.

En una primera instancia, el ministro Benedetti aseguró que “al Gobierno le fue mejor que a cualquier candidato en estas elecciones”, al calificar como positiva la jornada electoral.

Por su parte, el ministro de Defensa manifestó que “Colombia se merece un aplauso por su desempeño el día de hoy en pro de la democracia”.

Le puede interesar: No se deje ‘embolatar’: así puede reclamar su medio día libre de trabajo con su certificado electoral

En su intervención, el titular de Defensa hizo un balance de seguridad y de la atención oportuna que dieron los miembros de las Fuerzas Militares y de Policía para garantizar la tranquilidad de los ciudadanos y la persecución de quienes querían cometer delitos electorales.

En este sentido, el ministro Sánchez confirmó que la seguridad fue total y dijo que “los 13.493 puestos de votación fueron cubiertos con total seguridad”.

Al referirse a lo registrado en La Macarena, el ministro de Defensa informó que “el cartel de las disidencias de alias ‘Calarcá’ hizo un ataque a la democracia y a la población, mediante ataques con drones. En este momento, la situación está controlada y esperamos que todo transcurra para que se consoliden los resultados que tanto espera el país”.