Mónica Rodríguez emprendió especial viaje por fuera del país, ¿cuál es el destino?

Mónica Rodríguez es una figura destacada en los medios de comunicación colombianos. La reconocida periodista lleva años en las pantallas de la televisión, su carisma y profesionalismo la han llevado a desarrollar una exitosa carrera, trabajando en importantes producciones como el recordado ‘Mujeres al Límite’ y ‘Día a Día’ del Canal Caracol y el más reciente Noticias Uno

La presentadora nunca ha tenido tapujos para expresar sus opiniones y posiciones en cuanto a la coyuntura social, no solo siendo blanco de críticas, sino también perdiendo su trabajo en el famoso programa matutino, en el que duró una década entera acompañada de Catalina Gómez.

A pesar de no volver a la televisión, Rodríguez ha continuado haciendo su propio trabajo periodístico en su canal de YouTube, donde cuenta con más de 30 mil seguidores y también donde suele hacer bastantes entrevistas. No obstante, en lo últimos días emprendió un viaje nada más que a la India, por lo que ha estado compartiendo algunas postales en su cuenta de Instagram.

“Es realmente difícil de explicar lo que se siente en este lugar. Muchos dicen que no les gusta la India (sin conocerla). Incluso, algunos aconsejan no venir nunca. La India puede ser de amores y odios. Lo que sí es cierto, es que jamás uno puede juzgar un lugar por experiencias ajenas o lecturas simples. La India es un lugar para vivirlo y, en carne propia, decir si nos gusta o no. Este lugar tiene una magia que te atrapa, aun con sus enormes y a veces dolorosos contrastes”, explicó la presentadora.

¿Mónica Rodríguez se arrepiente de haber salido de Día a Día?

En una entrevista con el pódcast ‘La Sala de Laura Acuña’ confesó que salida la tomó por sorpresa, pero que de cierta forma estaba esperando que eso pasara, ya que venían llamándole la atención por sus comentarios en redes sociales, que eran en su mayoría políticos.

Posteriormente, Acuña le preguntó a la presentadora paisa sobre si sentía que había valido la pena todo lo que vivió y ella contestó: “Pregunta de oro, te puedo decir que no porque se cerraron muchas puertas que hoy por hoy siguen cerradas, hay muchos vetos silenciosos, ocultos, es real. Y digo que sí, porque yo soy fiel a lo que soy y eso no me lo quita nadie.”