Iván Cepeda ya tiene fórmula vicepresidencial. Conozca a la lideresa que aceptó el cargo

El candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, oficializó este lunes a la persona que lo acompañará en el tarjetón para las próximas elecciones. Apenas un día después de los comicios legislativos y las consultas interpartidistas, el aspirante confirmó que la senadora Aida Quilcué, reconocida dirigente del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), será su fórmula vicepresidencial. El equipo formalizará su inscripción esta misma semana ante la Registraduría Nacional.

La decisión fue comunicada directamente por el candidato a través de su cuenta de X, quien detalló las motivaciones políticas y sociales detrás de este nombramiento. “Tengo el honor y el orgullo de anunciar al país, junto a la dirección política del Pacto Histórico, que hemos tomado la decisión de que mi fórmula vicepresidencial sea la destacada lideresa indígena, quien hace parte del Consejo Regional Indígena del Cauca, senadora de la República Aida Quilcué”, confirmó.

El aspirante hizo un fuerte énfasis en el simbolismo que la congresista aporta al debate electoral. “Para mí es realmente materia de una gran complacencia y repito, me siento honrado de anunciarle al país esta decisión puesto que el CRIC y Aida representan lo mejor de las tradiciones de la resistencia, la lucha social, la construcción de un país justo y democrático”, argumentó Cepeda en su declaración pública.

La trayectoria detrás de la nueva candidata

El nombre de Quilcué representa directamente a las bases sociales del suroccidente colombiano. Llegó al Congreso ocupando una curul por la circunscripción especial indígena, respaldada por un historial organizativo que incluye haber sido gobernadora de su propio resguardo y desempeñarse como consejera de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC). Su papel político también fue determinante durante los diálogos de paz con las extintas FARC, escenario donde ayudó a estructurar el capítulo étnico del Acuerdo Final.

Cepeda valoró este perfil territorial para enfrentar la contienda ejecutiva, confirmando que la senadora ya dio el visto bueno al proyecto. “Aida me ha hecho el honor de aceptar esta invitación y de aceptarla al Pacto Histórico. Así que juntos vamos a recorrer este camino”, señaló.

El candidato cerró su anuncio reiterando la necesidad de integrar a las comunidades étnicas en el poder ejecutivo. “Para mí, repito, es muy placentero que sea alguien de los pueblos indígenas que tienen toda esa sabiduría, que representan también lo mejor de nuestra nacionalidad en un país que requiere de justicia, no solamente de justicia social sino también del reconocimiento de nuestra diversidad”, sentenció el candidato presidencial.