“El próximo 31 de mayo ganaremos la presidencia en primera vuelta”: Iván Cepeda celebra resultados del Congreso

El candidato Iván Cepeda dio un discurso tras conocerse los resultados del Senado de la República, en el que consolidó a su partido el Pacto Histórico como el movimiento político más votado del país. El senador dio sus impresiones en un evento en Hotel Tequendama.

“El resultado que estamos comenzando a apreciar en toda su magnitud y que pedimos sea objeto de riguroso escrutinio y observación​, muestra sin lugar a dudas que lo que hemos sentido en el país se confirma hoy en las urnas, somos la principal fuerza política de Colombia. La más influyente y la que cuenta con la bancada más numerosa en el Senado y la Cámara​“.

El candidato agregó:

“Este triunfo no nos pertenece a nosotros, pertenece al pueblo colombiano. La razón de este respaldo es sencilla, hemos sido fieles al pueblo, hemos cumplido en alto grado nuestro programa de gobierno”.

Iván Cepeda hizo un repaso de lo que ha sido el balance del gobierno en los cuatro años de mandato, refiriéndose a los proyectos que han salido por parte del presidente Gustavo Petro.

“Compañeros y compañeras hoy comienza nuestro segundo tiempo. Con una bancada fuerte y comprometida iniciaremos una etapa de transformaciones, profundizar los cambios, se lo decimos a nuestros adversarios, no es ningún extremismo dividir el país, significa hacerlo más justo, más prospero y más humano”, señaló Cepeda quien dio a conocer algunos puntos de su programa.

En lo que tiene que ver con la corrupción, el senador señaló:

“Que no quepa duda que estará nuestra lucha contra la gran corrupción. No habrá tregua, lo anuncio, y se me debe creer que lo estoy diciendo enserio, contra quienes saquean el presupuesto público, contra quienes desvían recursos de la educación, de la salud o de las víctimas, para enriquecer a pocos”.

Finalmente, el candidato expresó:

“El próximo 31 de mayo de mayo ganaremos la presidencia de la República en primera vuelta”.