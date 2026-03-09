Él es Héctor ‘Tiko’ Elías Pineda el mayor ‘quemado’ de las Consultas que fue parte del M-19

En medio de las consultas interpartidistas realizadas junto a las elecciones legislativas de 2026, uno de los aspirantes que apareció en el tarjetón del Frente por la Vida fue Héctor Elías Pineda Salazar, un político con una larga trayectoria en la vida pública del país. Sin embargo, su candidatura tuvo un desempeño muy bajo en las urnas, quedando muy lejos de los aspirantes más fuertes de la consulta.

Más información: EN VIVO: ¿Cómo van las elecciones? Resultados Congreso y Consultas Colombia hoy

Pineda Salazar nació en Barranquilla y fue integrante del antiguo movimiento guerrillero Movimiento 19 de Abril (M-19). Tras el proceso de paz con ese grupo a finales de los años ochenta, participó en la vida política y fue elegido como miembro de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, que redactó la actual Constitución Política del país.

Más sobre las elecciones aquí: EN VIVO: ¿Se ‘quemó’ Miguel Polo Polo? Así van los votos por la circunscripción especial afro en la Cámara de Representantes

Durante su trayectoria también ha sido analista político, columnista y consultor en temas de reintegración y convivencia, incluso trabajando con programas vinculados a organismos internacionales como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

En las elecciones de 2026 decidió lanzarse como precandidato presidencial dentro de la consulta del Frente por la Vida, una alianza de sectores progresistas en la que también participaron figuras como Roy Barreras, Daniel Quintero Calle, Martha Viviana Bernal y Edison Lucio Torres.

Le puede interesar: “Con mi mamá no te metas”: la contundente respuesta de Juan Daniel Oviedo a comentario de Daniel Quintero

No obstante, el resultado de la consulta mostró un fuerte contraste entre los aspirantes. Mientras los principales candidatos concentraron la mayoría de los votos, Pineda obtuvo un apoyo muy reducido en comparación, quedando en los últimos lugares del proceso electoral, tanto así que llenó las redes.

La consulta del Frente por la Vida se realizó el mismo día de las elecciones legislativas y buscaba escoger un candidato único de ese sector político para competir en la primera vuelta presidencial de 2026.

¿Qué candidato ganó por el Frente por la Vida?

La consulta del Frente por la Vida se da en un momento de fragmentación dentro del progresismo. Aunque el senador Iván Cepeda Castro es considerado el candidato del Pacto Histórico y aparece liderando algunas encuestas, no participa en esta consulta. Esto abrió espacio para que figuras como Barreras y Quintero disputen el respaldo de sectores cercanos al gobierno y de votantes de izquierda que buscan definir una candidatura para las presidenciales.

Frente por la vida

Roy Barreras: 3,59% del total con 159.073 votos.

Daniel Quintero: 3,19% del total con 141.000 votos.

No se lo pierda: “Es un meme”: El petrista Levy Rincón no ocultó su ‘fresquito’ tras ‘quemada’ de Vicky Dávila en la Consulta

Por supuesto los resultados generaron una gran cantidad de memes en las redes; acá algunos de ellos.