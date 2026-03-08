EN VIVO: ¿Se ‘quemó’ Miguel Polo Polo? Así van los votos por la circunscripción especial afro en la Cámara de Representantes

En medio de la jornada de elecciones legislativas que se desarrolla este domingo en Colombia, uno de los focos de atención está en la circunscripción especial afrodescendiente para la Cámara de Representantes, una curul destinada a garantizar la representación política de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras en el Congreso.

De acuerdo con el reporte preliminar del preconteo, hasta el momento se registran 234.440 votos y el 57.29% de las mesas escrutadas en esta circunscripción especial, cuyos resultados definirán quién ocupará la curul en la Cámara de Representantes durante el próximo periodo legislativo.

¿Cómo van las votaciones por la Cámara de Representantes Afro?

LIBRES - LISTA CERRADA : 74.490 VOTOS

PARTIDO DEMOCRATA COLOMBIANO: 27.125 VOTOS

PARTIDO ECOLOGISTA COLOMBIANO: 21.186 VOTOS

CONSEJO COMUNITARIO LA GRAN VÍA DE LOS REMEDIOS, MIGUEL POLO POLO: 20.913 votos

¿De qué se trata esta circunscripción especial Afro?

Esta circunscripción fue creada como un mecanismo de participación política para las comunidades afrodescendientes del país. A diferencia de las elecciones tradicionales por departamentos, en este caso los candidatos son avalados por organizaciones de comunidades negras reconocidas oficialmente, y los ciudadanos pueden votar por ellos a través de un tarjetón especial.

Uno de los nombres que ha estado en el centro del debate durante esta elección es el del representante Miguel Polo Polo, quien llegó al Congreso en el periodo anterior precisamente a través de esta circunscripción. Su elección generó una fuerte polémica en distintos sectores políticos y sociales, ya que algunos líderes de comunidades afro cuestionaron su representación y el respaldo de organizaciones que le otorgaron el aval.

