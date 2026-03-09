“Contra viento y marea ganamos esta consulta”: Roy Barreras celebró su victoria sobre Daniel Quintero

El candidato a la presidencia de la República Roy Barreras, fue el ganador de la consulta Frente Por la Vida, donde se impuso con 220 mil votos sobre Daniel Quintero, quien obtuvo 197 mil. Fue una votación estrecha con un margen de tan solo 20 mil sufragios.

El exemabajador de Colombia en el Reino Unido dio una rueda de prensa en el que celebró su victoria, pero también le hizo un fuerte llamado al presidente Gustavo Petro y dirigentes del Pacto Histórico, por incentivar la no participación de la consulta. Incluso este comportamiento lo denominó como “boicot”.

“Hemos ganado hoy una consulta presidencial contra todos los pronósticos, contra todas las encuestas y contra un error estratégico. El error estratégico ​de boicotear la participación de millones de progresistas en una consulta del Frente Por la Vida. Cerca de medio millón de ciudadanos acompañaron nuestro llamado, gracias a pesar de la orden reiterada de no acudir a la consulta", dijo Barreras, quien agregó:

“El resultado demuestra varias cosas, primero, un error estratégico presidente Petro, te lo advertí: abandonar el escenario de las consultas y desestimularlas implicaba dejarle la cancha libre a la derecha, que se la tomó. Por eso hoy el dilema de los dos extremos sigue sin resolverse, por eso ha crecido una opción de una derecha que parece suave, que parece inofensiva, que va a intentar atraer al centro”.

Barreras admitió que el boicot le sirvió a “la derecha”. “Nuestro progresismo ahora tiene el reto de construir fortaleza en primera vuelta para impedir que Colombia vaya hacia atrás”.

¿Alianza con Iván Cepeda?

Incluso, el candidato fue consultado de si llamaría a Iván Cepeda para una posible alianza.

“Si me llama (Iván Cepeda) con mucho gusto le contesto el teléfono. Tengo la voluntad que el próximo gobierno sea de centro izquierda, eso significa un gobierno progresista pero un gobierno que no herede miedo. (...) Yo estoy listo para conversar en el propósito de que el gobierno que arranque el próximo 7 de agosto sea progresista pero respete las instituciones”.