“Ganaré la presidencia de Colombia”: Paloma Valencia habló por primera tras ganar la candidatura de la derecha

Paloma Valencia logró quedarse con ‘La Gran Consulta por Colombia’ y es la ganadora de cara a la derecha en el país. La candidata logró una importante votación de casi tres millones de votos y desde su sede de campaña habló por primera vez tras consagrarse ganadora.

Desde su sede de campaña y acompañada por gran parte de los candidatos de la consulta, Paloma Valencia habló sobre lo que espera de cara a las elecciones presidenciales y, además, le agradeció a quienes confiaron en ella y le entregaron su voto.

“Colombianos, haré honor a ese voto. Les agradezco por la confianza y les prometo que ganaré la presidencia de Colombia”, fueron las primeras palabras que dio Paloma Valencia desde su sede de campaña.

De igual forma, Paloma Valencia no se olvidó de Miguel Uribe Turbay y aseguró que es la memoria de lo que hay que proteger en el país. También aseguró que bajará los impuestos y protegerá la salud alimentaria de todos los colombianos.

Juan Daniel Oviedo superó en votación a Francia Márquez

Ahora bien, el éxito de Oviedo es comprobable comparándolo con candidatos de elecciones pasadas como la actual vicepresidente del país Francia Márquez. En su momento Márquez obtuvo una votación de más de 780.000 votos en la consulta en la que el presidente Gustavo Petro terminó definiéndose como candidato único de la izquierda en 2022.

Ahora bien, Juan Daniel Oviedo obtuvo más de un millón de votos, es decir más de 200.000 votos que los que obtuvo Francia Márquez cuatro años antes.

“Gracias porque esa votación va a dar una luz para Colombia”: Juan Daniel Oviedo

Desde su sede de campaña Juan Daniel Oviedo reaccionó a los resultados de la consulta y aunque terminó perdiendo, se mostró feliz por el apoyo que logró para ser su segunda experiencia en una elección popular en Colombia. Oviedo, quien cuando fue candidato a la Alcaldía de Bogotá logró una votación de más o menos 800.000 votos, logró llegar a un millón en esta ocasión.

“Gracias porque esa votación va a dar una luz para que Colombia pueda escoger una alternativa sensata que construya un futuro y que nos permita aprender a sumar entre distintos”, aseguró Oviedo desde su sede de campaña.

De igual forma, remarcó su slogan político y le dejó un importante mensaje a todos los colombianos, hayan votado por él o no: “Recuerden, se requiere más carácter para sumar que para dividir”.

Finalmente, falta ver qué hará Juan Daniel Oviedo de cara al futuro de las elecciones presidenciales y si se añadirá a alguna campaña de forma oficial.