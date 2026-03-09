Juan Carlos Pinzón tomó drástica decisión tras perder en la Gran Consulta por Colombia

El exministro de Defensa Juan Carlos Pinzón anunció una drástica decisión tras conocerse los resultados de las votaciones de este 8 de marzo de La gran consulta por Colombia. Pinzón anunció su retiro de la política luego de reconocer su derrota de cara a las elecciones presidenciales de 2026.

Las declaraciones del exfuncionario se dieron desde su sede de campaña, donde estuvo acompañado por familiares, colaboradores y seguidores, tras conocerse los resultados preliminares de la jornada electoral realizada este domingo.

Juan Carlos Pinzón anunció que se retira de la política tras derrota en la consulta interpartidista

Durante su intervención, Pinzón agradeció el respaldo recibido a lo largo de su carrera pública y afirmó que haber ocupado diferentes cargos en el Estado fue un honor. “Tuve todos los honores”, expresó el exministro al referirse a su paso por la vida pública y por posiciones de alto nivel dentro del Gobierno nacional.

Pinzón fue uno de los aspirantes que participó en la consulta interpartidista que reunió a varios dirigentes políticos del centro y la derecha con el objetivo de definir una candidatura única para las presidenciales de 2026.

Entre los participantes también estuvieron figuras como David Luna, Juan Manuel Galán, Juan Daniel Oviedo, Mauricio Cárdenas, Aníbal Gaviria, Enrique Peñalosa, Paloma Valencia y Vicky Dávila.

La Gran Consulta por Colombia se llevó a cabo de manera simultánea con las elecciones legislativas del 8 de marzo y su resultado es vinculante, lo que implica que quienes no resulten ganadores deben respaldar al candidato que obtenga la mayor votación dentro de la coalición.

En su mensaje, el exministro también agradeció a quienes lo acompañaron durante la campaña y destacó el apoyo de su familia y equipo de trabajo. Según dijo, el proceso electoral le permitió recorrer distintas regiones del país y escuchar a ciudadanos preocupados por temas como la seguridad, la economía y el rumbo político de Colombia.