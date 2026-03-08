¿Quién es la hija de Paloma Valencia? Conozca a la pequeña que enterneció a Álvaro Uribe

La senadora y precandidata presidencial del partido Centro Democrático, Paloma Valencia, además de su carrera política, también ha construido una vida familiar junto a su esposo y su hija, quienes suelen mantenerse alejados del debate público.

Más sobre las elecciones aquí: EN VIVO: ¿Cómo van las elecciones? Resultados Congreso y Consultas Colombia hoy

Paloma Valencia está casada con Tomás Rodríguez Barraquer, economista y académico. La pareja se conoció durante sus años universitarios en la Universidad de los Andes, donde coincidieron en su etapa de formación. Tras varios años de relación, contrajeron matrimonio en agosto de 2016 en el municipio de Subachoque, en Cundinamarca.

Le puede interesar: “Con mi mamá no te metas”: la contundente respuesta de Juan Daniel Oviedo a comentario de Daniel Quintero

Rodríguez Barraquer proviene también de una familia reconocida en el ámbito académico y público. Es hijo del exministro de Ambiente Manuel Rodríguez Becerra y de la oftalmóloga Carmen Barraquer, integrante de la familia fundadora de la Clínica Barraquer.

¿Quiénes son los hijos de Paloma Valencia?

La pareja tiene una hija llamada Amapola Rodríguez Valencia, quien en varias ocasiones ha aparecido en eventos públicos junto a su madre. Aunque Valencia suele mantener la vida de su hija en un ámbito privado, en algunas oportunidades la ha mencionado en entrevistas y publicaciones familiares.

Además, en redes sociales, ocasionalmente Paloma compartió algunas reuniones familiares en las que se ve que su hija conoce a el expresidente Uribe.

Paloma Valencia, Álvaro Uribe y su hija Captura de pantalla tomada de redes sociales

La familia de la senadora reúne influencias de la política, la academia y la medicina. Por un lado, Paloma Valencia pertenece a una reconocida tradición política, pues es nieta del expresidente colombiano Guillermo León Valencia y del intelectual Mario Laserna Pinzón.

Mientras ella desarrolla su carrera en el Congreso y en la política nacional, su esposo ha mantenido un perfil más académico y reservado, alejándose de la exposición mediática que suele acompañar la vida pública de la senadora.

EN VIVO: Conozca los resultados de las elecciones legislativas y consultas con Publimetro