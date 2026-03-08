Alex Char se puso la camiseta de la ciudad al votar en Barranquilla y llamó a elegir a “los mejores” para que el país siga progresando

Foto Alex Char votó en Barranquilla y pidió elegir a “los mejores” en elecciones al Congreso.

El alcalde de Barranquilla, Alex Char, ejerció su derecho al voto durante las elecciones al Congreso de la República este 8 de marzo y envió un mensaje a los ciudadanos sobre la importancia de elegir a los mejores representantes para el país.

El mandatario distrital acudió a votar en el puesto de votación del Instituto La Salle de Barranquilla, donde participó en la jornada democrática acompañado de su familia. Desde allí destacó el valor de la participación ciudadana en los procesos electorales. Durante la votación el alcalde lució la camiseta de Barranquilla con los colores de la ciudad y su habitual gorra negra.

Alex Char ejerció su voto en Barranquilla y destacó la importancia de escoger buenos líderes

“Hoy, en compañía de mi familia, ejercí mi derecho al voto por la democracia, por Barranquilla, por el Atlántico y por Colombia”, expresó Alex Char tras depositar su voto. El alcalde también señaló que la jornada electoral representaba una oportunidad para que los colombianos definieran el rumbo del país.

“Hoy decide la gente. Es el momento de escoger a los mejores y exigirles resultados para que nuestro país y nuestra gente sigan progresando”, afirmó el mandatario.

Amplio operativo de seguridad en Atlántico

Durante la jornada electoral, las autoridades desplegaron un amplio dispositivo para garantizar la seguridad en las elecciones en el departamento del Atlántico. En total, 263 funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y 3.834 policías estuvieron disponibles para atender cualquier eventualidad relacionada con el proceso electoral.

El director seccional de la Fiscalía en Atlántico, Daniel Gómez Acuña, explicó que los funcionarios del CTI se concentraron principalmente en los puestos de votación de Barranquilla y el municipio de Soledad, donde se registró la mayor afluencia de votantes.

Además, la Fiscalía dispuso de ocho fiscales en turno para atender posibles irregularidades durante la jornada. Según detalló el funcionario, cuatro fiscales seccionales estuvieron asignados específicamente a delitos electorales, mientras que otros cuatro fiscales de actos urgentes también permanecieron disponibles para investigar conductas que atentaran contra el proceso democrático.

Las autoridades señalaron que algunos de los delitos electorales más frecuentes durante estas jornadas son el constreñimiento al elector, el fraude al elector y la corrupción al elector.

Vigilancia especial en municipios del Atlántico

La Fiscalía también priorizó varios municipios del departamento para realizar vigilancia especial durante las elecciones, teniendo en cuenta antecedentes relacionados con posibles irregularidades.

Entre las zonas bajo mayor monitoreo estuvieron Soledad, Malambo, Galapa y Puerto Colombia, que hacen parte del área metropolitana de Barranquilla. Asimismo, se dispuso vigilancia en municipios como Sabanalarga y Baranoa.

De acuerdo con el funcionario, también se prestó atención a posibles casos de trashumancia electoral, especialmente en municipios que limitan con otros departamentos.

Dispositivo de seguridad de Policía y Ejército

Para garantizar la seguridad del proceso, 2.900 policías vigilaron los 249 puestos de votación habilitados en Barranquilla y su área metropolitana, donde funcionaron 5.150 mesas de votación.

En Barranquilla se instalaron 154 puestos con 3.588 mesas, mientras que en Soledad funcionaron 54 puestos con 1.022 mesas. En Malambo se habilitaron 15 puestos, en Galapa ocho y en Puerto Colombia otros ocho.

Del total de puestos, 244 estuvieron custodiados por la Policía Metropolitana, cuatro por el Ejército Nacional y uno por el Inpec.

Las autoridades informaron que el potencial electoral en Barranquilla y el área metropolitana fue de 1.729.346 ciudadanos habilitados para votar.

Canales para denunciar delitos electorales

La Fiscalía General de la Nación recordó a los ciudadanos que estaban habilitados varios canales de denuncia para reportar delitos electorales.

Entre ellos se encontraba la línea 122 de la Fiscalía, la línea #623 de Uriel del Ministerio del Interior, así como el portal www.fiscalia.gov.co mediante el aplicativo de denuncia fácil.

Además, los Centros de Atención para Recepción de Denuncias (CAF) estuvieron atendiendo de manera presencial durante la jornada en sedes ubicadas en Barranquilla, Soledad y Sabanalarga.

De manera paralela, la Alcaldía de Barranquilla y la Gobernación del Atlántico ofrecieron una recompensa de hasta 10 millones de pesos para quienes entregaran información que permitiera identificar delitos contra el sufragio durante estas elecciones.