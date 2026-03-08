Centro Democrático expulsó del partido a un candidato a la Cámara después de ser capturado por cohecho e intento de soborno

Centro Democrático - Foto: Generada con IA y logo del partido tomado de sus redes sociales el 7 de marzo del 2026

Una de las situaciones más lamentables en esta jornada electoral se dio en el departamento de Amazonas, donde el candidato a la Cámara de Representantes, Víctor Hugo Moreno Bandeira, fue capturado con al menos 20 millones de pesos en efectivo, los mismos de los que intentó deshacerse en el momento en que fue detenido.

Asimismo, según se dio a conocer, después el mismo candidato intentó sobornar a los oficiales que lo detuvieron, incurriendo en otro delito y quedando en el ojo del huracán después, cuando se dio la información de su captura en todos los medios de comunicación.

El Centro Democrático tomó cartas en el asunto

Después de notificada la captura de Moreno Bandeira, el partido al cual estaba adscrito, el Centro Democrático, pidió celeridad en la investigación de estos hechos para poder aclarar la situación. Eso sí, sin esperar mucho tiempo, el mismo partido emitió otro comunicado dando a conocer la expulsión del candidato ante el escándalo en el que se vio envuelto.

Este fue el comunicado con el que el partido político dio a conocer la decisión:

“El Centro Democrático informa a la opinión pública que:

La Veeduría y la Dirección Nacional del Partido han decidido expulsar de manera inmediata de la colectividad al señor Víctor Hugo Moreno Bandeira, candidato a la Cámara por el departamento de Amazonas, por la presunta comisión del delito de cohecho.

Esta decisión se adopta en coherencia con los principios y valores del partido, y con el compromiso de actuar con firmeza frente a hechos que deben ser esclarecidos por las autoridades competentes.

El ahora exmilitante deberá responder y entregar las explicaciones correspondientes ante las autoridades, que son las llamadas a adelantar las investigaciones y pronunciarse sobre lo sucedido“.

Elecciones 2026: ¿Cómo funciona el software del conteo electoral en Colombia?

A partir de ese momento entra en juego la infraestructura tecnológica que respalda el proceso electoral. Para las elecciones de 2026, la Unión Temporal Integración Logística Electoral 2026, liderada por la empresa Thomas Greg & Sons, es la encargada de operar los sistemas que permiten transmitir los datos del preconteo y brindar soporte tecnológico durante los escrutinios territoriales. Estos sistemas reciben la información mesa por mesa a partir de las actas E-14, la procesan en centros de cómputo departamentales y la organizan para consolidar los resultados preliminares.

Es importante tener en cuenta que el preconteo no tiene validez jurídica, sino que se utiliza para informar rápidamente a la ciudadanía sobre una tendencia de resultados la misma noche de las elecciones. El resultado oficial se define posteriormente durante los escrutinios, que realizan comisiones electorales en niveles zonales, municipales y departamentales, revisando nuevamente las actas y resolviendo posibles inconsistencias.

Para garantizar la transparencia del proceso, la Registraduría informó que los softwares de preconteo, escrutinio, digitalización del E-14 y consolidación de resultados fueron sometidos a auditorías técnicas y a un proceso de “congelamiento” del código fuente antes de las elecciones. En estas revisiones participaron organismos de control, misiones de observación internacional y auditores de los partidos políticos.

De esta manera, el sistema electoral colombiano combina conteo manual en las mesas de votación con herramientas tecnológicas para la transmisión y consolidación de datos, un modelo que busca agilizar la publicación de resultados sin reemplazar el proceso físico que sirve como respaldo del escrutinio oficial.