¿Quién es el esposo de Vicky Dávila? Es hijo de una poderosa familia que hace parte de un reconocido clan político

La periodista y hoy aspirante presidencial Vicky Dávila suele ser protagonista del debate político en Colombia. Sin embargo, detrás de su carrera pública hay una historia familiar que incluye dos matrimonios, dos hijos y un esposo que se ha mantenido lejos de la política.

Actualmente, Dávila está casada con José Amiro Gnecco Martínez, un médico oftalmólogo con quien contrajo matrimonio en 2008. Gnecco es hijo del fallecido político Lucas Gnecco Cerchar y pertenece a la conocida familia Gnecco del Caribe colombiano, aunque su trayectoria profesional ha estado enfocada principalmente en la medicina y no en la política.

Según información pública, Gnecco estudió medicina y se especializó en oftalmología, profesión que ha ejercido durante varios años en Bogotá. A diferencia de otros miembros de su familia que han tenido carrera política, él ha mantenido un perfil más discreto y centrado en su actividad médica.

¿Quiénes son los hijos de Vicky Davila?

La periodista es madre de dos hijos. Su hijo mayor, Simón, nació de su primer matrimonio con el también periodista Juan Carlos Ruiz, quien falleció en 2001 debido a un aneurisma cerebral, poco tiempo después de haberse casado con Dávila.

Años después, la periodista volvió a casarse con José Amiro Gnecco y de esta relación nació su segundo hijo, Salomón Gnecco Dávila.

¿Qué empresas tiene Vicky Davila?

Además de su carrera en medios, Dávila también ha impulsado proyectos propios. Uno de ellos es Colombia Valiente, una plataforma y proyecto político con el que ha promovido sus ideas y su aspiración presidencial para las elecciones de 2026.

La iniciativa funciona como una especie de movimiento o espacio digital desde el que comparte propuestas, opiniones y contenidos relacionados con la situación política y económica del país.

Con más de tres décadas de trayectoria en medios de comunicación y una familia que la acompaña en su vida pública, Vicky Dávila continúa siendo una de las figuras más visibles del panorama político colombiano en la actualidad.