Miguel Polo Polo se fue en contra de Margarita Rosa por apoyar a Petro y no vivir en Colombia, “Nos dejan un desastre”

Miguel Polo Polo se ha consolidado como una de las figuras más polarizantes y mediáticas del Congreso de la República, utilizando su curul en la Cámara de Representantes para una oposición radical. Representante de las comunidades afrodescendientes, su ascenso político estuvo marcado por el activismo digital y una narrativa de derecha que rompe con los esquemas tradicionales y en este 2026, Polo Polo continúa siendo un imán de clics y debates nacionales, no solo por sus fuertes críticas al gobierno de Gustavo Petro, sino por su estilo confrontativo en redes sociales, donde cada una de sus declaraciones se convierte rápidamente en tendencia, dividiendo la opinión pública.
En medio de una de sus más recientes apariciones Gustavo Petro no fue el protagonista sino por el contrario, Margarita Rosa de Francisco, reconocida actriz, cantante y presentadora colombiana, quien desde hace un tiempo ha dado de que hablar por su inconformismo con la derecha política, pero también apoyando en varias ocasiones a Petro, sin dejar de lado, sus críticas cuando es necesario en contra del mandatario.
Margarita se convirtió en tendencia a través de las redes sociales luego de un video en el que fue perseguida por un hombre, quien al parecer, juzgaría su elección de apoyar a Gustavo Petro en varias ocasiones e indicó: “Hola, Margarita Rosa, ¿Cómo estás? qué piensas de los 18.000 muchachitos y Cepeda sabrá algo de eso". Ante el hecho, Margarita no se quedó callada y a pesar de que seguía caminando por la que sería una de las calles de Miami la actriz aseguró: “Terrible (...) No me vas a convencer ni con una pistola en la sien le voto a este hombre, el voto es secreto”. Además horas más tarde por medio de su cuenta de ‘X’, la actriz compartió su certificado de votación añadiendo: “Voté Pacto y por Gener Usuga”.
Horas más tarde quien no dudó en referirse a este tema fue Miguel Polo Polo, quien además de compartir el mencionado tweet de Margarita Rosa aseguró tajantemente: “Hay algo que no entiendo de esta señora y de los petristas que viven en Miami… Si se supone que Colombia ya cambió, que es “potencia mundial de la vida” y que ahora con Petro presidente todo está bien, ¿qué hacen allá en el imperio? ¿Por qué no se vienen para Colombia a disfrutar lo que votaron? Votan desde USA y nos dejan un desastre acá a nosotros".
Ante el hecho varios usuarios de ‘X’ no dudaron en mostrarse tanto en contra como a favor del político, pues con el paso de los meses se han acostumbrado a su franqueza a la hora de referirse a diferentes figuras de la política colombiana, especialmente cuando de la izquierda se trata.