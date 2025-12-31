Miguel Polo Polo llegó hasta el Muro de los Lamentos para pedir por Colombia, “Le pedí que la izquierda no vuelva”

Miguel Polo Polo es un conocido congresista colombiano, quien ha generado polémica en varias ocasiones por sus sorpresivas declaraciones, generando apoyo y también críticas especialmente a través de las redes sociales, donde termina siendo bastante activo compartiendo sus diferentes posturas y su claro descontento con Gustavo Petro.

Más allá de su rol político, Polo Polo también suele ser muy activo en sus redes sociales, donde se encarga de compartir varias declaraciones y uno que otro detalle sobre su vida, dando, por supuesto, de que hablar y generando todo tipo de comentarios.

En medio de una de sus más recientes apariciones, Miguel Polo Polo mostró sus lujosas vacaciones alejadas de Colombia, pues llegó hasta Jerusalén, luciendo un traje negro e incluso con guantes, el político aseguró: “En este último día del año oré por Colombia desde el Muro de los Lamentos en Jerusalén. Le pedí a Dios que la izquierda no vuelva nunca más al poder y le pedí perdón, en nombre de mi país, por todo lo que este gobierno de Petro ha hecho en contra de su pueblo, Israel Feliz, bendecido y próspero año nuevo”.

Ante el hecho, la serie de comentarios no se hicieron esperar, tanto en contra como a favor, sosteniendo que ni en las fiestas de fin de año Polo Polo deja de atacar a la izquierda, mientras que otros resaltaron la labor que cumple a nivel político y según ellos, como representante afro.

Periodista de RCN habló de quienes apoyaron a Petro tras nuevo impuesto

Efraín Arce, más conocido como el patrullero RCN, pues a diario se encarga de informar sobre aquellos hechos que se dan en las calles bogotanas. En medio de su rol, Arce también se ha destacado por sus controversiales declaraciones, dejando claro su descontento frente a Gustavo Petro.

Ante el nuevo anuncio por el impuesto en varias de las actividades cotidianas de los colombianos, las palabras por parte de Efraín Arce no se hicieron esperar asegurando: “Señores artistas y actores, ustedes apoyaron abiertamente a Gustavo Petro con la promesa que iban a vivir sabroso, ¿Qué opinan del IVA del 19% que les va a imponer”.