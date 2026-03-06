Vidente advierte sobre la seguridad de los candidatos en las próximas elecciones, “cabello negro con...”

A medida que el calendario electoral avanza en este 2026, las tensiones políticas han alcanzado un punto de tensión y ahora es el mundo del esoterismo el que lanza una advertencia que ha dejado a más de uno con los pelos de punta. Jhonny Vidente, el hombre que se ha ganado un espacio en la cultura popular por sus vaticinios sobre la farándula y la política hizo una sorpresiva revelación que ya es viral en redes sociales.

El vidente aseguró que las cartas muestran un panorama oscuro para los próximos meses. Según sus visiones, la seguridad de los aspirantes a la Casa de Nariño está en jaque. “Hay revelaciones fuertes porque, en el mundo de la política de Colombia, podrían presentarse intentos de ataques contra personajes políticos”, sentenció Jhonny, dejando claro que la violencia podría intentar empañar el ejercicio democrático una vez más.

Lejos de lanzar frases genéricas, Jhonny le puso “rostro” a su predicción: “Visualizo a una persona de cabello negro con canas, que podría estar en una plaza, vistiendo camisetas blancas con letras grandes en el pecho. Tiene una imagen de ‘conquistador’, habrá quienes lo elogien, pero siento como si unas ráfagas se dirigieran hacia la parte diagonal de su cuerpo”, afirmó.

Esta descripción ha desatado una ola de especulaciones en plataformas como X y TikTok, donde los usuarios ya empezaron a “atar cabos” sobre qué candidato encaja con el perfil del hombre de las canas y las camisetas blancas. Para muchos, se trata de una advertencia directa a las autoridades para que refuercen los esquemas de seguridad en las manifestaciones masivas.

Aunque para los escépticos estas declaraciones no pasan de ser parte del folclore electoral, en un país con la historia de Colombia, las palabras de Jhonny Vidente si causaron conmoción en varios usuarios.