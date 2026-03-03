“Este camino traerá mucha más riqueza y puestos de trabajo”: Petro celebra crecimiento de exportaciones

El informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística - Dane, señala que las exportaciones colombianas durante enero pasado llegaron a US$4.252,7 millones FOB, que representan un aumento de 12,6% frente a la cifra de enero de 2025.

Lea también: Petro reaccionó a la captura de escolta: “La compra de votos permite que criminales se adueñen del Estado”

Por niveles de participación en el total de las exportaciones FOB (Free On Board, precio de productos y servicios en el medio de transporte sin incluir fletes y seguros), el grupo Combustibles y productos de industrias extractivas representó 34,2% del total, seguido del grupo Agropecuarios, alimentos y bebidas con 33,1% del total; el grupo Manufacturas con 16,5% del total, y el grupo Otros sectores llegó a 16,1%.

Sobre el crecimiento de 12,6% en las exportaciones en el primer mes de este año, dijo el presidente Petro en su red social X: “Este es un total éxito de la política económica del gobierno, a pesar del peso revaluado”.

Y agregó: “De las exportaciones, agricultura, alimentos e industria ya tienen el 50% del total, mientras, hidrocarburos tiene el 34%. Enero es un paso radical en la descarbonización y muestra un nuevo empuje económico hacia la producción real y las exportaciones basadas en ella”.

Le puede interesar: Petro advirtió “mínimos históricos” en embalse que abastece de agua a Bogotá: Superservicios le puso la lupa

El informe del Dane consigna que, en enero de 2026, las exportaciones de Combustibles y productos de las industrias extractivas llegaron a US$1.455,6 millones FOB, y presentaron una caída de 7,2% frente a enero de 2025. En enero de 2026 se exportaron 13,7 millones de barriles de petróleo crudo, lo que representó un crecimiento de 4,7% frente a enero del año pasado.

El grupo Manufacturas exportó US$702,2 millones FOB, con una disminución de 4,4% frente al mismo mes del año pasado, mientras las ventas al exterior de productos Agropecuarios, alimentos y bebidas fueron de US$1.408,2 millones FOB, con un crecimiento de 23%, comparado con enero de 2025.

El grupo Otros sectores fue el que más creció en enero pasado: 108,4%.

“Este camino traerá mucha más riqueza y puestos de trabajo. Por eso el déficit comercial, a diferencia de lo que dicen los falsos expertos en tv, no trae una caída de la inversión sino un crecimiento en ella, aumento de la compra de insumos, maquinaria y equipo, y contratación de tiempo de la fuerza de trabajo en el país, definición verdadera de lo que es inversión”, explicó el presidente Petro en su mensaje en X.

Exportaciones por país de destino

Señala el documento del Dane, que recoge la información de los manifiestos de exportación de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian, que en enero de 2026 Estados Unidos fue el principal destino de las exportaciones colombianas con una participación de 31,9% del valor total FOB; seguido de Panamá (6,7%); India y Canadá (6,2% cada uno); Italia (4%); Brasil (3,9%), y Ecuador (3,3%). Los demás países representaron 37,6% del total FOB.