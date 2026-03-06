Este es el hombre que le robó el corazón a Juan Daniel Oviedo: es menor y le lleva varios años de diferencia

El economista y político colombiano Juan Daniel Oviedo vuelve a estar en el centro de la conversación pública tras anunciar su participación en la consulta política que definirá candidaturas para las próximas elecciones. Aunque su trayectoria en el servicio público ha sido ampliamente comentada, también ha despertado curiosidad su vida personal, especialmente su relación sentimental.

Oviedo, nacido en Bogotá en 1977, es economista de la Universidad del Rosario y cuenta con un doctorado en economía de la Universidad de Toulouse. Su nombre se hizo ampliamente conocido cuando fue designado director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) durante el gobierno de Iván Duque en 2018. Tras dejar ese cargo en 2022, se lanzó a la política electoral y fue candidato a la Alcaldía de Bogotá en 2023, donde obtuvo la segunda votación y posteriormente una curul en el Concejo de la ciudad.

¿Quién es la pareja de Juan Daniel Oviedo?

En medio de su carrera pública, Oviedo ha sido abierto sobre su orientación sexual y su vida sentimental. Desde hace más de una década mantiene una relación con Sebastián Reyes, un diseñador de moda que ha mantenido un perfil relativamente discreto frente a los medios.

Según ha contado el propio político en entrevistas, la relación con Reyes comenzó hace más de 12 años y se ha caracterizado por la independencia y el apoyo mutuo. La pareja se conoció en el centro de Bogotá y, desde entonces, han construido una relación estable que ha acompañado los distintos momentos de la vida profesional de Oviedo.

Sumado a esto, Juan Daniel contó en una entrevista de Por La Ventana Podcast, que no se ha casado con su pareja, porque disfruta de su vida de novios y que está enamorado y feliz. Su pareja tiene 37 años, mientras que Juan Daniel tiene 48.

¿A qué se dedica Sebastián Reyes, pareja de Juan Daniel Oviedo?

Aunque no es una figura pública como su pareja, Reyes ha sido reconocido por su trabajo en el mundo del diseño. Se dedica a la moda alternativa y también ha impulsado proyectos sociales y culturales, especialmente en el barrio Santa Fe de Bogotá, donde ha trabajado con comunidades vulnerables, incluyendo mujeres trans y habitantes de calle.

Su trabajo ha sido destacado por combinar la moda con procesos de inclusión social, lo que lo ha llevado a liderar iniciativas comunitarias que buscan ofrecer oportunidades creativas y laborales a poblaciones marginadas.

La relación entre Oviedo y Reyes ha llamado la atención porque el economista ha decidido hablar abiertamente de su vida personal, algo que todavía no es común entre figuras políticas en Colombia. En diferentes entrevistas, ha señalado que su relación se basa en el respeto, la complicidad y el apoyo frente a los retos de la vida pública.

¿Cuándo es la consulta y las elecciones legislativas?

En Colombia, las elecciones legislativas se llevarán a cabo el 8 de marzo, jornada en la que los ciudadanos elegirán a los nuevos integrantes del Congreso de la República de Colombia, es decir, Senado y Cámara de Representantes. Ese mismo día también se realizarán varias consultas interpartidistas, mecanismos mediante los cuales las coaliciones y partidos políticos definen sus candidatos para las próximas elecciones presidenciales. En estas consultas participarán precandidatos de distintos sectores políticos que buscan consolidar su aspiración de cara a la contienda nacional.