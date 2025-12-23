Juan Daniel Oviedo no bajó de “Judas” a Claudia López por meterse con ‘La Gran Consulta por Colombia’

La carrera por definir quién reemplazará a Gustavo Petro en la Casa de Nariño en 2026, tomó un rumbo inesperado para muchos con la conformación de la ‘Gran Consulta por Colombia’, en la que resalta el nombre de Juan Daniel Oviendo, mismo que recientemente atacó a otra de las aspirantes a la Presidencia, Claudia López, a la que no rebajó de “Judas”. Acá le contamos.

Ante el reciente resultado de la Encuesta Invamer, en la que Iván Cepeda encabeza la intención de voto con un 31,9%, varios precandidatos considerados de centro-izquierda, unieron fuerzas para consolidar esta consulta: Oviedo, Paloma Valencia, Juan Manuel Galán, Aníbal Gaviria, David Luna, Vicky Dávila y Mauricio Cárdenas.

Paloma Valencia y los precandidatos que participarán en la 'Gran Consulta por Colombia' Fotos: Helber Vargas - PUBLIMETRO y redes sociales de los precandidatos (Helber Vargas Vargas)

Por supuesto que esta unión de fuerzas no fue recibida por varios sectores y figuras políticas, dentro de ellas López, exalcaldesa de Bogotá, que aprovechó lo masivo de su cuenta de ‘X’, para subir un montaje realizado con inteligencia artificial en la que se les ve a los candidatos de la consulta totalmente felices y abrazados, imagen acompañada de la frase: “Lo dicho: Uribe para todos, todos para Uribe. La gran consulta del Centro democrático”.

Ante este ataque, Oviedo contestó con un montaje parecido, poniendo en un rincón a López, post acompañado de unas contundentes palabras: “Interesante montaje. Parece un cuadro de La Última Cena. Pero… momento… ¿aparece Judas? ¡Feliz Navidad! Y recuerden, acá estamos Todos Por Colombia”.

“Yo no entiendo q pelea ella si va a terminar votando por Cepeda“, ”La judas Claudia López, la misma que se ha privilegiado en cuerpo ajeno con la corrupción del gobierno Petro a través del Partido Verde y su gran amigo y compinche, el prófugo que anda Nicaragua“, ”Sólo faltan los huevos baratos y los ciudadanos “contentos”“, ”Pobre Judas, desdibujada completamente, jugándole al diablo pintándose de Ángel“, y ”Juan Daniel no se entera del costo político que tendrá para él acercarse a la extrema derecha“, fueron algunas de estas reacciones ante este rifirrafe en redes.

Tal como lo había anticipado el presidente Gustavo Petro, el Gobierno Nacional expidió en la noche de este lunes el decreto de emergencia económica, una medida excepcional que se adopta tras la caída de las reformas tributaria y de salud en el Congreso de la República. La decisión, que tendrá una vigencia de 30 días en todo el territorio nacional, ha abierto un intenso debate político, económico y jurídico en el país.

A este debate se unió López, quien le mandó un contundente mensaje a la Administración actual: “Una Navidad amarga le está dando el gobierno nacional a los colombianos: disparó la deuda y decretó una emergencia sin fundamento para imponer nuevos impuestos por decreto. Para endulzar la amargura anunciará “gran alza” del salario mínimo, pero nos saldrá lo comido por lo servido.“, fueron las palabras de Claudia.