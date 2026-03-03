Oviedo le exigió respeto a Abelardo de la Espriella por comentario que fue tildado como homofóbico

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella despertó una enorme polémica en redes sociales después de un comentario que hizo en una entrevista reciente sobre el también candidato Juan Daniel Oviedo.

La entrevista la dio en el canal de YouTube RichyTv. Allí, el entrevistador le preguntó qué pensaba de Juan Daniel Oviedo y aseguró que el exdirector del Dane había comentado que lo único que no le gustaba de Abelardo era que no se ponía “medias”.

Abelardo imitó brevemente el acento de Oviedo y luego dio una respuesta que ha sido duramente criticada en la opinión pública. “No, pues, a mí hay vainas de Juan Daniel que tampoco me gustan y no las digo. Digo, lo mío se resuelve poniéndose las medias. Lo que no me gusta de Juan Daniel, loco, jodido que lo arregle”, aseguró De la Espriella.

Muchas figuras políticas interpretaron que el comentario se refería a la orientación sexual del exdirector del Dane, lo cual generó indignación en algunas figuras políticas. De hecho, el propio Oviedo se pronunció a través de su cuenta oficial en la red social X.

“Si no respetas una voz distinta, no estás listo para representar a todas”, advirtió Oviedo en su publicación.

“La homofobia no tiene espacio en nuestra sociedad”: Mauricio Cárdenas defendió a Oviedo

Pero no fue el único líder político que se pronunció sobre el comentario del candidato presidencial, quien decidió llegar directamente a la primera vuelta y es segundo en varias encuestas de intención de voto por detrás de Iván Cepeda.

“Colombia no se puede equivocar. La homofobia no tiene espacio en nuestra sociedad y un candidato homofóbico no puede ser presidente. Siempre del lado de Juan Daniel Oviedo”, aseguró el también candidato y exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, quien también es compañero de Oviedo en La Gran Consulta.

No obstante, hubo algunos comentarios defendiendo la posición de Abelardo de la Espriella. “Cárdenas, ¿la “homofobia” en las declaraciones de Abelardo está exactamente en dónde? ¿Cuándo mencionó la sexualidad de Oviedo? Que Ud asuma que las cosas que a Abelardo no le gustan de Oviedo tengan que ver con su sexualidad, es inferencia suya. Siendo así, el homófobo es usted", comentó la activista Jerome Sanabria.