Santiago Botero lanzó una ‘Boterada’ y no bajó de “maric$#” a seguidores de Abelardo de la Espriella

Ya quedan pocos meses para lo que serán las presidenciales que definirán quién reemplazará a Gustavo Petro en la Casa de Nariño. Dentro de los nombres que estarán en el tarjetón resalta el del empresario Santiago Botero, quien recientemente arremetió contra Abelardo de la Espriella y sus seguidores luego de la controversia que generó una entrevista en la que el dueño del ‘Ron Defensor’ habría arremetido contra Daniel Oviedo y por la que no lo bajaron de “homofóbico”.

Una entrevista emitida en un reconocido canal de YouTube desató una ola de comentarios en contra de De La Espriella, luego de que emitiera una cuestionable opinión sobre Oviedo, expresando: “No, pues, a mí hay vainas de Juan Daniel que tampoco me gustan y no las digo. Digo, lo mío se resuelve poniéndose las medias. Lo que no me gusta de Juan Daniel, loco, jodido que lo arregle”

Abelardo de la Espriella y Juan Daniel Oviedo Fotos: ARCHIVO PUBLIMETRO

Tiempo despúes de las palabras de Abelardo, Juan Daniel usó su cuenta de ‘X’ para responderle con contundencia, eso sí tirándole varias ‘pullas’: “Si no respetas una voz distinta, no estás listo para representar a todas”, afirmó.

Tras toda esta controversia Botero, -quien tendrá como formula vicepresidencial a Carlos Fernando Cuevas, ligado a la campaña del fallecido Rodolfo Hernández-, también usó la red de Elon Musk para arremeter contra De la Espriella y todos aquellos que lo tienen, según encuestas como Invamer, como el segundo opcionado para ganar la Presidencia, seguido de Iván Cepeda.

“Respecto a la burla de Abelardo contra Oviedo por su inclinación sexual; Opino que el que te guste una persona del mismo sexo no es ser marica, eso es ser homosexual, ser marica es creerle a Abelardo “, fueron las palabras de Botero que, como se está haciendo costumbre, le despertaron una ola de comentarios en su contra.

“Otro petrista”, “El único marica es el que vote por usted”, “Que no se le note la envidia”, “Peor es ofrecer balín para todo”, “No pues, un comentario de todo un estadista, lo que nos faltaba en la política”, “Santiago, vas de Guatemala para Guatepeor”, “Estas quemado, sigue en lo tuyo que para eso eres bueno”, “Este es otro Petrista camuflado igual que Oviedo”, “Ahora es el filosofo del pueblo”, “Tuvo la oportunidad de aportar algo y no hizo nada”, y “Ni un voto para estas personas”, fueron algunas de las reacciones.

¿Quién ganaría la presidencia de Colombia entre Cepeda y De la Espriella?

Basado en los resultados de “La Gran Encuesta” (GAD3 para Noticias RCN) y la medición de Invamer (para Blu Radio y Noticias Caracol) de finales de febrero de 2026, Iván Cepeda ganaría la presidencia en un eventual enfrentamiento directo contra Abelardo de la Espriella. Según los datos analizados, Cepeda mantiene una ventaja sólida tanto en la intención de voto para la primera vuelta como en los escenarios simulados de balotaje. En el estudio de Invamer, Cepeda alcanza un 43,0% frente al 23,4% de De la Espriella en la primera vuelta, diferencia que se ensancha en la segunda vuelta, donde el candidato del Pacto Histórico obtendría un 59,4% de los apoyos frente al 37,4% del abogado.

Por otro lado, la encuesta de GAD3 muestra un panorama un poco más competitivo pero con la misma tendencia de liderazgo para la izquierda. En este sondeo, Cepeda encabeza la intención de voto con un 34% sobre un 26% de De la Espriella; sin embargo, en el escenario de segunda vuelta, el margen se estrecha a solo cinco puntos, con Cepeda obteniendo un 38% y De la Espriella un 33%. Esta diferencia sugiere que, si bien Cepeda es el favorito actual, De la Espriella logra capturar un voto de opinión significativo que podría convertir la elección en una disputa abierta, dependiendo de la movilización de los indecisos y las alianzas que se concreten tras las consultas de marzo.