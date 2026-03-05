“Juego sucio”: Abelardo de la Espriella aseguró que no es homofóbico y se enfureció por señalamientos

En las últimas horas el candidato presidencial Abelardo de la Espriella volvió a protagonizar una controversia debido a un comentario que hizo durante una entrevista en un canal de YouTube. Las palabras del abogado fueron calificadas por distintos sectores como homofóbicas y estos señalamientos lo molestaron.

Sobre el comienzo de la entrevista, le preguntaron qué pensaba de Juan Daniel Oviedo, quien habría dicho que no le gustaba que el abogado andara sin medias.

Abelardo imitó brevemente el acento de Oviedo y luego dio una respuesta que ha sido duramente criticada en la opinión pública. “No, pues, a mí hay vainas de Juan Daniel que tampoco me gustan y no las digo. Digo, lo mío se resuelve poniéndose las medias. Lo que no me gusta de Juan Daniel, loco, jodido que lo arregle”, sostuvo De la Espriella.

Poco después vino una ola de reacciones contra el abogado. “Si no respetas una voz distinta, no estás listo para representar a todas”, reaccionó el propio Oviedo a través de su cuenta oficial en la red social X.

Incluso, otros compañeros de su consulta se solidarizaron. “Colombia no se puede equivocar.La homofobia no tiene espacio en nuestra sociedad y un candidato homofóbico no puede ser presidente. Siempre del lado de Juan Daniel Oviedo”, comentó el también candidato y exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas.

Abelardo de la Espriella se enojó con medio de comunicación

Unas horas más tarde, De la Espriella se pronunció sobre lo ocurrido y manifestó que la insinuación que hizo durante la entrevista no tenía nada que ver con la orientación sexual de Oviedo.

“Se entiende que candidatos que apenas rozan el margen de error usen el juego sucio de interpretar mis palabras de manera torticera y torcida para lograr visibilidad a pocos días de las elecciones. Pero que los medios de comunicación lo hagan, titulando falsamente lo que nunca dije y lo que no soy, amerita solicitar a Vanguardia que rectifique: NO hice ningún comentario homofóbico ni soy tal”, manifestó De la Espriella en su cuenta de X.