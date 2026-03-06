¿Alistándose por si se quema? Oviedo sorprendió al decir en una plaza de mercado que estaba buscando trabajo

El próximo domingo 8 de marzo Colombia tiene nuevamente una cita con la democracia con lo que serán las elecciones legislativas que están acompañadas de las consultas para la Presidencia; Precisamente en ‘La Gran Consulta por Colombia’, se encuentra Juan Daniel Oviedo, quien se volvió viral en las redes sociales por decir que está buscando trabajo; todo esto en medio de una correría política en la capital colombiana.

Oviedo, Vicky Dávila, Mauricio Cárdenas, David Luna, Juan Manuel Galán, Paloma Valencia, Juan Carlos Pinzón, Aníbal Gaviria, y Enrique Peñalosa; son quienes conforman esta consulta, una de las más opcionadas para hacerle la ‘pelea’ a quienes lideran la opción de voto en las encuestas, Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella.

Juan Daniel Oviedo, candidato a la Alcaldía de Bogotá (Juan Pablo Pino)

Oviedo ha convertido sus redes sociales su principal fuente de masificación de sus propuestas presidenciales, lo que le ha permitido acumular más de 249.000 seguidores en plataformas como Tiktok, red en la que frecuentemente se vuelve viral.

Muestra de esto es un clip que en menos de 24 horas sobrepasó las tres millones de reproducciones, en el que se le ve a Oviedo dialogar con un hombre que le dijo que estaba buscando trabajo, a lo que respondió que él también estaba buscando ‘camello’ pero de presidente, algo que dijo entre risas y acompañado de una jocosa grosería; algo que generó una ola de comentarios.

“Los petristas están antojados de votar por Oviedo en la consulta”, “Debería ser primero alcalde de Bogotá”, “Este es el único que hace su campaña sin odio y sin hablar más de los demás”, “El único que me cae bien”, “Me encanta pero toca votar por Cepeda”, “Debería lanzarse nuevamente a la Alcaldía de Bogotá”, " Si la derecha fuera inteligente lo tuviera como candidato", y “Este es el único que puede mantener un debate con inteligencia”, fueron algunas de las reacciones.

¿Quién ganaría la presidencia de Colombia entre Cepeda y De la Espriella?

Basado en los resultados de “La Gran Encuesta” (GAD3 para Noticias RCN) y la medición de Invamer (para Blu Radio y Noticias Caracol) de finales de febrero de 2026, Iván Cepeda ganaría la presidencia en un eventual enfrentamiento directo contra Abelardo de la Espriella. Según los datos analizados, Cepeda mantiene una ventaja sólida tanto en la intención de voto para la primera vuelta como en los escenarios simulados de balotaje. En el estudio de Invamer, Cepeda alcanza un 43,0% frente al 23,4% de De la Espriella en la primera vuelta, diferencia que se ensancha en la segunda vuelta, donde el candidato del Pacto Histórico obtendría un 59,4% de los apoyos frente al 37,4% del abogado.

Por otro lado, la encuesta de GAD3 muestra un panorama un poco más competitivo pero con la misma tendencia de liderazgo para la izquierda. En este sondeo, Cepeda encabeza la intención de voto con un 34% sobre un 26% de De la Espriella; sin embargo, en el escenario de segunda vuelta, el margen se estrecha a solo cinco puntos, con Cepeda obteniendo un 38% y De la Espriella un 33%. Esta diferencia sugiere que, si bien Cepeda es el favorito actual, De la Espriella logra capturar un voto de opinión significativo que podría convertir la elección en una disputa abierta, dependiendo de la movilización de los indecisos y las alianzas que se concreten tras las consultas de marzo.