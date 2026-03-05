Piter Albeiro no bajó de “niños inmaduros” a quienes no quieran que Abelardo de la Espriella sea presidente

Hace 48 años el municipio de Sogamoso - Boyacá,vio nacer a uno de los comediantes más reconocidos de Colombia, Alejandro Leiva Salazar, más conocido como Piter Albeiro, hombre que en los últimos ha generado conversación por su apoyo al candidato a la Presidencia, Abelardo de la Espriella; hasta el punto que recientemente le pegó un ‘madrazo’ a quienes no quieren votar por él por el comportamiento de sus seguidores.

Para el mes de noviembre del año pasado De la Espriella hizo oficial su anhelo de ser presidente en un evento masivo realizado en el Movistar Arena de Bogotá, en donde Más de 15.000 personas se reunieron en este centro de eventos de la capital colombiana para escuchar las propuestas de De la Espriella, hombre que aprovechó recientemente sus redes sociales para enviarle un contundente mensaje a Iván Cepeda, quien será uno de los representantes de la izquierda en las presidenciales venideras. “Vamos a demostrar de qué estás hecho, porque yo sé de qué estoy hecho yo”, expresó Abelardo en aquel momento.

Que no se lo cuenten en la calle 🟢🤳>>> Piter Albeiro reveló cuál fue el lucrativo negocio que montó mientras estuvo en la cárcel

Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella Fotos: X de Iván Cepeda y Helber Vargas (PUBLIMETRO)

Han pasado los meses y encuestas como Invamer tienen hoy a De la Espriella como uno de los segundos opcionados a ocupar la silla de Gustavo Petro e Casa de Nariño; y esto no solo tiene que ver por su trabajo en las correrías, también por el apoyo de figuras del entretenimiento como Piter, quien aprovechó recientemente su cuenta de ‘X’ para volver a apoyr a su candidato, eso sí, mandándole una fuerte pulla a quienes no tienen argumentos necesarios para refutar por qué no se debería votar por él.

“Mañana a Abelardo se le da por no hacer nada y entonces dicen que esta “imitando” a los del gobierno. (...) Yo no voy a votar por tal candidato porque los seguidores de él me caen mal ¿en serio? Entonces no pueden votar porque tienen 5 años y si ya tienen mas de 18, MADUREN HPTAS", fueron las contundentes palabras del humorista

¿Quién ganaría la presidencia de Colombia entre Cepeda y De la Espriella?

Basado en los resultados de “La Gran Encuesta” (GAD3 para Noticias RCN) y la medición de Invamer (para Blu Radio y Noticias Caracol) de finales de febrero de 2026, Iván Cepeda ganaría la presidencia en un eventual enfrentamiento directo contra Abelardo de la Espriella. Según los datos analizados, Cepeda mantiene una ventaja sólida tanto en la intención de voto para la primera vuelta como en los escenarios simulados de balotaje. En el estudio de Invamer, Cepeda alcanza un 43,0% frente al 23,4% de De la Espriella en la primera vuelta, diferencia que se ensancha en la segunda vuelta, donde el candidato del Pacto Histórico obtendría un 59,4% de los apoyos frente al 37,4% del abogado.

Por otro lado, la encuesta de GAD3 muestra un panorama un poco más competitivo pero con la misma tendencia de liderazgo para la izquierda. En este sondeo, Cepeda encabeza la intención de voto con un 34% sobre un 26% de De la Espriella; sin embargo, en el escenario de segunda vuelta, el margen se estrecha a solo cinco puntos, con Cepeda obteniendo un 38% y De la Espriella un 33%. Esta diferencia sugiere que, si bien Cepeda es el favorito actual, De la Espriella logra capturar un voto de opinión significativo que podría convertir la elección en una disputa abierta, dependiendo de la movilización de los indecisos y las alianzas que se concreten tras las consultas de marzo.