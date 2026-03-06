Del bienestar a las experiencias: planes por el Día de la Mujer en centros comerciales de Colombia

Planes para el Día de la Mujer en ciudades de Colombia

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, varios centros comerciales del país han decidido ir más allá del tradicional detalle y convertir la fecha en una experiencia integral. Actividades de bienestar, homenajes simbólicos, espacios culturales y beneficios especiales hacen parte de la agenda pensada para celebrar a las mujeres y crear momentos significativos para compartir en familia, con amigas o incluso para regalarse un tiempo personal.

Le puede interesar: ¡Pilas con los trancones! Estos son los cierres viales y desvíos en Bogotá por elecciones este domingo 8 de marzo

¿Qué planes hay del Día de la Mujer en Bogotá?

En Bogotá, el centro comercial Parque La Colina celebrará el 6 y 7 de marzo con detalles y sorpresas especiales para sus visitantes. La programación se suma a su agenda habitual de bienestar, que incluye clases de zumba y pilates los martes, miércoles, jueves y domingos a las 9:00 a. m.

Más detalles: Una víctima de robo acusa a reconocido centro comercial de presunta protección a delincuentes en Bogotá

Además, el lugar ofrecerá planes creativos para adultos los viernes a las 2:00 p. m. y actividades para niños los sábados a la misma hora en el espacio Local. La experiencia se complementa con música de DJ los jueves y presentaciones en vivo los viernes y sábados a las 7:00 p. m., consolidándose como un plan completo para celebrar.

Planes para Pereira para el Día de la Mujer

En Pereira, Parque Arboleda apostará por un homenaje simbólico y ciudadano. Durante el fin de semana se realizará una activación con flores y mensajes relacionados con la autenticidad y la resiliencia femenina.

La experiencia contará con el apoyo de la Floristería Florencia, emprendimiento fundado en 2016 por Paula Bueno, reconocida por sus diseños florales personalizados. Además, el 8 de marzo quienes presenten su certificado de votación recibirán una hora de parqueadero gratis y podrán acceder a beneficios especiales en más de 20 marcas participantes. La agenda también incluirá el 7 de marzo clases de baile y yoga para niños.

¿Qué planes hay del día de la mujer en Bucaramanga?

En Bucaramanga, Parque Caracolí realizará del 4 al 8 de marzo la tercera edición de la Feria Mujeres Visionarias, un espacio dedicado a visibilizar el talento y el emprendimiento femenino.

Como antesala a una gran noche cultural programada para el 14 de marzo en la Zona Social, varias marcas ofrecerán descuentos de temporada entre el 30 % y el 50 %. Entre ellas, Chevignon tendrá un 40 % de descuento en referencias seleccionadas.

¿Qué planes hay del día de la mujer en Antioquia?

En Antioquia, Parque Fabricato rendirá homenaje el 7 y 8 de marzo con shows itinerantes de trovadores, obsequios de marcas aliadas y actividades conmemorativas pensadas para disfrutar en familia.

La programación continuará el 15 de marzo con “Viejoteca al Parque: El Ritual del Vinilo”, una experiencia musical nostálgica en formato LP y acetatos. Además, todos los sábados se realizarán las jornadas “Salud en Movimiento”, clases gratuitas de rumba en alianza con Smart Fit.

¿Qué planes hay del día de la mujer en Barranquilla?

En Barranquilla, el centro comercial Parque Alegra ofrecerá el sábado 7 de marzo a las 4:00 p. m. una masterclass especial de maquillaje para dar la bienvenida a la marca Ruby Rose.

La actividad será dirigida por una maquilladora profesional y contará con sorpresas exclusivas y refrigerio gratuito para las asistentes. El registro se realizará a través de las redes sociales del centro comercial y los cupos serán limitados.