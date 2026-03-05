Mano dura contra los piques ilegales: Operativo relámpago en la Avenida Circunvalar deja 11 motos inmovilizadas

En una acción contundente para recuperar el orden y la tranquilidad en el oriente de la capital, la Alcaldía Local de Chapinero, bajo las directrices del alcalde mayor Carlos Fernando Galán, lideró un robusto operativo de control en la Avenida Circunvalar con Carrera 1ra.

La intervención, que contó con el apoyo de la Secretaría de Movilidad, la Secretaría de Seguridad y la Policía Nacional, se centró en combatir la realización de piques ilegales, una práctica que ha generado crecientes quejas por parte de los residentes del sector debido al ruido y el riesgo inminente para peatones y ciclistas.

Resultados del operativo: Comparendos e inmovilizaciones

La jornada de control arrojó cifras significativas que demuestran el incumplimiento de las normas básicas de tránsito por parte de varios actores viales en esta zona crítica de la localidad:

32 comparendos impuestos por diversas infracciones al Código Nacional de Tránsito.

impuestos por diversas infracciones al Código Nacional de Tránsito. 11 motocicletas inmovilizadas y trasladadas a patios.

Las autoridades fueron enfáticas en que no se trata solo de sancionar la velocidad, sino de verificar que los vehículos cumplan con los requisitos mínimos para circular de manera segura.

¿Por qué se llevaron las motocicletas?

De acuerdo con el reporte oficial de la Alcaldía Local, las principales causales de inmovilización durante este Puesto de Control de Tránsito y Transporte fueron:

Documentación vencida: Falta de Revisión Técnico-Mecánica y ausencia del SOAT. Seguridad pasiva: Conductores que no portaban las prendas reflectivas reglamentarias. Contaminación auditiva: Instalación de resonadores en los exostos para aumentar el ruido. Reformas no autorizadas: Modificaciones estéticas y mecánicas no permitidas por la normativa nacional.

Una respuesta a la comunidad de Chapinero

Esta intervención no fue fortuita; responde a una estrategia integral para atender las solicitudes de los vecinos de los barrios aledaños a la Circunvalar. La comunidad ha manifestado en reiteradas ocasiones su preocupación por la falta de seguridad vial y la alteración del orden público durante las noches.

Desde la administración local se confirmó que estos operativos continuarán desarrollándose de manera periódica. El objetivo es claro: consolidar a Chapinero como una zona segura, organizada y donde se respete la norma, garantizando que las vías principales no sean utilizadas como pistas de carreras clandestinas.