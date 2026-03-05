¿Ley seca desde el viernes en Bogotá? Galán evalúa cambio de última hora para elecciones

La Alcaldía de Bogotá contempla adelantar el inicio de la ley seca para las elecciones legislativas de este domingo 8 de marzo. Aunque el Gobierno Nacional fijó la restricción en todo el país a partir de las 6:00 p. m. del sábado 7 de marzo, la administración distrital analiza aplicar la medida desde la tarde de este viernes. El objetivo central es priorizar la capacidad de respuesta de la Fuerza Pública ante la exigente logística electoral.

El alcalde Carlos Fernando Galán comunicará la decisión definitiva en la tarde de este jueves. Hasta que no exista un pronunciamiento oficial confirmando la modificación, rigen los horarios establecidos por el Ministerio del Interior mediante el Decreto 0188: prohibición total de venta y consumo de bebidas embriagantes en espacios públicos desde el sábado a las 6:00 p. m. hasta el mediodía del lunes 9 de marzo.

¿Por qué la Alcaldía cambiaría el horario a última hora?

El despliegue operativo en la capital requiere máxima atención. Según información revelada por Blu Radio, la Secretaría de Gobierno del Distrito justificó esta posible ampliación de la medida señalando que los uniformados deben concentrarse exclusivamente en el traslado del material electoral y la vigilancia de los puestos de votación. Un inicio anticipado de la ley seca evitaría desgastar a la fuerza policial atendiendo riñas u otros incidentes de seguridad habituales de los viernes por la noche.

La jornada electoral modificará la dinámica urbana de los bogotanos y establecimientos nocturnos dedicados a la venta de bebidas alcohólicas. También recordemos que quienes acostumbran salir a hacer deporte en se encontrarán con un cambio, ya que este domingo no se habilitará la tradicional Ciclovía.

El distrito lo plantea como algo que cuida la ciudad y garantizar la transparencia del proceso, se desplegará un robusto dispositivo de seguridad y adicionalmente, operarán 20 Puestos de Mando Unificado (PMU) en diversas localidades y uno central, activo durante toda la jornada para procesar denuncias en tiempo real.

Asimismo, la Policía decomisará cualquier material de propaganda política (pasacalles, afiches o vallas) en el espacio público. Para los ciudadanos, la única opción permitida al momento de votar será portar una ayuda personal para identificar su partido o candidato en el cubículo de votación. Las autoridades advierten que estas mismas reglas restrictivas ya están decretadas para la próxima primera vuelta presidencial, programada para el 31 de mayo de 2026.