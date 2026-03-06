Una víctima de robo acusa a reconocido centro comercial de presunta protección a delincuentes en Bogotá

Un hurto bajo la modalidad de cosquilleo al interior del centro comercial Mallplaza NQS, en el centro de Bogotá, derivó en un escándalo por presunta obstrucción a las autoridades. Marla Gutiérrez, víctima del robo, denunció a través de su cuenta de X que la administración del establecimiento bloqueó deliberadamente el acceso a los videos de las cámaras de seguridad, impidiendo la labor de identificación y rastreo por parte de los agentes del Gaula de la Policía.

Según el relato de Gutiérrez, la sustracción de su celular y otras pertenencias de valor no se produjo en los exteriores del recinto ni en la zona de parqueaderos. “Me robaron mientras caminaba de Homecenter a Ikea. ¿Cómo es posible que te asalten DENTRO de un centro comercial?”, cuestionó la ciudadana en la red social.

“Actitud sospechosa y protectora de delincuentes”

Luego de percatarse del hurto, la víctima solicitó apoyo inmediato al personal de vigilancia para revisar el circuito cerrado de televisión. La respuesta fue una negativa rotunda. La restricción no solo se aplicó a la afectada, sino directamente a los uniformados que atendieron el caso.

“El centro comercial me negó ayuda, no nos dejó ver las cámaras para identificar a los delincuentes impidiendo que el Gaula pudiera identificarlos y recuperar mis pertenencias. Su actitud sospechosa y protectora de delincuentes me hace pensar lo peor”, expuso Gutiérrez en un trino que alcanzó más de 368.000 visualizaciones y desató una ola de críticas contra los protocolos de la superficie comercial.

Documento oficial firmado con una cédula falsa

La denuncia escaló cuando la víctima intentó radicar la queja formal en las oficinas de atención al cliente. De acuerdo con el registro fotográfico publicado por Gutiérrez, la funcionaria encargada de tramitar el requerimiento entregó información fraudulenta.

El documento expuesto muestra la firma de una mujer que se identificó como Paula Cárdenas. Sin embargo, al cruzar los datos, se comprobó que el número de cédula plasmado en el formulario (1070923) es falso. Este hecho incrementó las sospechas sobre un presunto encubrimiento interno que facilita el accionar de bandas dedicadas al hurto mediante cosquilleo en los pasillos de Mallplaza.

Intervención del Distrito ante trabas operativas

La Secretaría de Seguridad de Bogotá se pronunció sobre el incidente y, según reportes de Caracol Radio, confirmó que la Policía no logró avanzar en la captura en flagrancia debido a las barreras impuestas por la administración privada para acceder de manera inmediata a las imágenes. La entidad distrital anunció que citará a la gerencia del lugar para establecer un mecanismo expedito de verificación.

El caso de Gutiérrez destapó antecedentes similares. Después de la viralización del trino, medios locales como Q’hubo Bogotá recopilaron testimonios de otros usuarios afectados. Una segunda víctima, identificada como Gisella, relató un robo bajo el mismo modus operandi al interior de una tienda de ropa en el mismo centro comercial. A esta ciudadana también le negaron la revisión de los videos, bajo el argumento de proteger la “integridad e identidad” de los sospechosos, consolidando un patrón de opacidad en el manejo de la seguridad del complejo comercial.