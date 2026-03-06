Bogotá busca “más ojos”: Así puede conectar su cámara de seguridad al C4 para vigilar la ciudad

La Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de Seguridad hacen un llamado a ciudadanos, conjuntos residenciales, comercios, universidades, centros comerciales y demás predios privados, para que conecten sus cámaras de seguridad al Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4) y así ampliar la capacidad de monitoreo en el espacio público de la ciudad.

Actualmente, el sistema cuenta con cerca de 13.000 cámaras integradas de entidades públicas y privadas, que se monitorean desde el C4 y desde diez centros de control ubicados en estaciones de Policía. Estos permiten fortalecer la vigilancia en vías principales, zonas de alta afluencia y sistemas de transporte.

Sin embargo, la invitación es a que más ciudadanos se sumen a esta red de vigilancia para tener más ojos vigilando la ciudad.

Las cámaras que pueden conectarse al sistema deben cumplir tres requisitos básicos: estar enfocadas hacia la calle o el espacio público, ser a color y tener un mínimo de 2 megapíxeles de resolución.

Si cumplen con estas condiciones, los propietarios pueden registrarlas en el enlace:

https://argos.scj.gov.co/sic/login_ciudadano.xhtml

A partir de ese registro, el Distrito realiza el proceso técnico para integrarlas al sistema de monitoreo.

“Una de las apuestas que tenemos para fortalecer las capacidades es conectar las cámaras de privados, de ciudadanos que miran al espacio público al C4. Si alguien quiere que la cámara de su casa, conjunto residencial, de su tienda o de su barrio se conecte a este centro de control, puede inscribirse en el enlace. Solo necesita que sean de un color y tengan un mínimo de 2 megapíxeles”, explicó el alcalde mayor, Carlos Fernando Galán.

Según el Distrito, el año pasado se instalaron 310 cámaras multisensor con cobertura de 360 ​​grados y durante este año se incorporarán 291 adicionales, en puntos priorizados para ampliar la capacidad de monitoreo. En los últimos dos años se han integrado 1.676 cámaras al C4.

Además del aumento en el número de cámaras, el C4 cuenta con nuevas herramientas tecnológicas que fortalecen la seguridad y las investigaciones. Entre ellas se encuentra una plataforma de análisis de video con inteligencia artificial, que permite revisar en minutos de grabación para identificar características como color de ropa, tipo de vehículo o dirección de movimiento.