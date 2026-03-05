El “hueco” en la movilidad de Bogotá: TransMilenio admite deuda histórica en kilómetros de troncales

En el marco del Congreso Internacional de los 25 años de TransMilenio, la administración distrital ha puesto sobre la mesa una realidad cruda para los usuarios del sistema: Bogotá está operando con menos de la tercera parte de la infraestructura que se proyectó hace dos décadas.

Le puede interesar: El poderío aéreo de Irán bajo fuego: EE.UU. revela video de ataques a hangares militares

María Fernanda Ortiz, gerente de la entidad, reconoció que para el año 2018 la ciudad debía contar con 388 kilómetros de carriles exclusivos (BRT). Sin embargo, la cifra actual dista mucho de esa visión original del año 2000, un retraso que ha impactado la velocidad y eficiencia del transporte en la capital.

¿Por qué falló la proyección de 388 km?

Según explicó Ortiz, el déficit de infraestructura es el resultado de decisiones tomadas por gobiernos anteriores que frenaron o desviaron la expansión del sistema troncal. Este estancamiento obligó a la entidad a buscar alternativas para no dejar zonas de la ciudad sin cobertura.

“Eso no fue un impedimento para que lográramos llegar a todos los rincones”, afirmó la gerente, resaltando que el componente zonal (SITP) y proyectos de innovación social como el TransMiCable de Ciudad Bolívar han sido los encargados de suplir la ausencia de las grandes avenidas troncales.

El plan de “desatraso”: Obras en marcha

A pesar del panorama, la gerente aseguró que Bogotá se encuentra en un proceso acelerado de recuperación de infraestructura. Actualmente, la ciudad cuenta con un frente de obra robusto que busca aliviar la presión sobre el sistema existente:

52 kilómetros de nuevas troncales actualmente en construcción.

de nuevas troncales actualmente en construcción. Avances en la Primera Línea del Metro de Bogotá , que se integrará con el sistema de buses.

, que se integrará con el sistema de buses. Construcción de dos nuevos sistemas de cables: San Cristóbal y Potosí .

y . Estructuración de la extensión de la Avenida Ciudad de Cali por parte del IDU.

Sin nuevas troncales contratadas por ahora

Una de las declaraciones más destacadas de la gerente fue la confirmación de que la actual administración no dejará contratadas nuevas troncales adicionales a las que ya están en curso. El enfoque principal será terminar “lo que ya estaba contratado” y garantizar que las obras actuales lleguen a feliz término sin más retrasos.

Esta decisión marca un cambio en la estrategia de expansión, priorizando la ejecución de proyectos críticos como la Avenida 68 y la Ciudad de Cali sobre la apertura de nuevos frentes de obra que podrían congestionar aún más la ciudad en el corto plazo.