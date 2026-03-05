Seguidor de Gustavo Petro se ofreció a ser su guardaespaldas y generó controversia en redes

La conversación digital en torno al presidente Gustavo Petro mantiene una actividad constante en redes sociales. Sus simpatizantes no solo replican discursos y posturas políticas, sino que también publican imágenes conmemorativas, videos musicales y montajes en los que exaltan la figura del mandatario, consolidando una presencia permanente en plataformas como X, Facebook y TikTok.

Más noticias sobre el Gobierno Petro: “Acépteme la invitación”: Galán le pide a Petro que vaya con él a Bosa para conocer el Metro

En medio de ese escenario, un hecho ocurrido en Valledupar llamó la atención. Un seguidor expresó públicamente su deseo de integrar el esquema de seguridad presidencial, manifestando que asumiría la responsabilidad si el jefe de Estado se lo pidiera. En un video que circuló ampliamente, el hombre aseguró que estaría dispuesto a proteger al mandatario bajo cualquier circunstancia, en un tono que generó polémica y múltiples interpretaciones.

Le puede interesar: Hija de Gustavo Petro salió en su defensa tras supuestos amoríos del presidente, “hombre o mujer es...”

Las reacciones no tardaron en aparecer. Mientras algunos usuarios ironizaron sobre la demostración de lealtad con comentarios críticos, otros respaldaron el mensaje y reiteraron su apoyo al proyecto político del oficialismo, identificado con el Pacto Histórico.

¿Cuándo son las elecciones del 2026?

Colombia se prepara para un nuevo ciclo electoral en 2026. Las elecciones legislativas, en las que se eligen los miembros del Senado y la Cámara de Representantes, están previstas para marzo de 2026. En estos comicios se definirán las curules del Congreso de la República para el periodo 2026-2030.

Posteriormente, la primera vuelta de las elecciones presidenciales se realizará en mayo de 2026. De ser necesario, una segunda vuelta tendría lugar en junio del mismo año. En estos comicios se elegirá al sucesor de Gustavo Petro, quien no puede aspirar a la reelección inmediata debido a las disposiciones constitucionales vigentes.

Aunque el panorama de candidaturas aún se encuentra en consolidación, distintos sectores políticos, desde el Pacto Histórico hasta partidos tradicionales y movimientos independientes, han comenzado a perfilar posibles aspirantes. Se espera que en los próximos meses se definan consultas internas, alianzas y coaliciones que marcarán el rumbo de la contienda electoral.

El ambiente político, tanto en las calles como en el entorno digital, anticipa una campaña de alta intensidad, en la que las redes sociales volverán a jugar un papel clave en la movilización y el debate público.