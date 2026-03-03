Petro advirtió “mínimos históricos” en embalse que abastece de agua a Bogotá: Superservicios le puso la lupa

El presidente Gustavo Petro volvió a poner la lupa sobre el nivel de los embalses que abastecen de agua a Bogotá, que en el pasado causó un racionamiento en la capital. A través de su cuenta oficial en la red social X, el primer mandatario advirtió que, a pesar de las fuertes lluvias que han causado emergencias en el norte del país, en la Orinoquía y la Amazonía se ha registrado un tiempo seco que terminó afectando al embalse de Chuza, parte del sistema Chingaza.

(Lea también: “Gracias, pueblo de Colombia. Me iré feliz del gobierno”: Petro saca pecho de su imagen positiva en última encuesta).

“Contrario al exceso de agua en los embalses del norte y sur del país, Chuza, cerca a Bogotá, llega a mínimos históricos. Mientras los embalses del norte y del sur son afectados por los frentes fríos del ártico y del antártico y ya comienzan a bajar marginalmente; los de cerca a Bogotá son afectados por las sequías de la Orinoquía y la quema de la selva amazónica”, puntualizó el presidente Gustavo Petro.

De acuerdo con las cifras de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), el nivel del embalse de Chuza llegó a 40,49 %. Además, se encuentra en una tendencia descendente y está mucho más bajo que otros embalses del departamento.

Sin embargo, en el reporte de la CAR de Cundinamarca del 3 de marzo del año pasado, ese mismo embalse se encontraba en 32,52 % de su capacidad de llenado, casi ocho puntos porcentuales por debajo del nivel actual. El problema es que está teniendo un déficit considerable en comparación a otros meses de marzo de años anteriores, según advirtió un reporte de la Superintendencia de Servicios.

De otro lado, el primer mandatario recordó que los embalses no solo son claves para el abastecimiento de agua, sino también para la provisión de energía eléctrica.

“Los embalses llenos significan más energía barata y la proximidad de las lluvias en abril debe hacer que los embalses maximicen la generación de energía cuando los altos niveles de agua lo permitan. La superintendencia de servicios examina el papel de la especulación con los precios del gas en la tragedia”, concluyó el primer mandatario.

El reporte de la Superintendencia de Servicios

En su trino, el presidente Petro compartió un reporte de la Superservicios en el cual esa entidad advirtió que están vigilando los embalses ante la presente contingencia climática.

“Hoy se destaca que TOPOCORO detiene sus vertimientos y se ubica en 97,4%, cerrando uno de los principales focos de pérdida energética de la semana pasada. ITUANGO mantiene vertimientos por 49,36 GWh, aunque el embalse baja a 94,9%, mientras URRA1 continúa reduciendo presión con menor nivel de vertimiento. En contraste, PUNCHINA desciende a 46,1%, acelerando su vaciado pese a aportes suficientes del río SAN CARLOS, y ALTOANCHICAYÁ se recupera a 31,6%, mostrando cambio de tendencia tras el mínimo crítico del 1 de marzo”, puntualizó la Superservicios.

Entre otras cosas, la entidad de vigilancia también sostuvo que la cuenca del río Magdalena está consolidando lo que calificaron como una “normalización relativa”. No obstante, señalaron que que en el caso del río Cauca en Ituango mantiene un caudal elevado.

Luego, se refirieron al sistema Chingaza, que abastece a Bogotá. “En ríos secundarios, CHUZA registra el déficit más extremo del período (4% del histórico de marzo), concentrando la mayor alerta por abastecimiento en la región capital. La mayoría de cuencas secundarias se ubican por debajo del promedio, confirmando el retiro estructural del período húmedo de febrero”, concluyó la entidad.