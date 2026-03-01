Familia de Kevin Acosta anunció que denunciará penalmente a Gustavo Petro y al ministro de Salud

Petro sembró dudas sobre que el preconteo esté en manos de Thomas Greg & Sons

La muerte de Kevin Arley Acosta Pico, un niño de siete años que padecía hemofilia A severa, sigue generando repercusiones jurídicas y políticas en el país. La familia del menor anunció que interpondrá acciones penales contra varios funcionarios del sector salud, sumado al presidente Petro, al considerar que hubo fallas graves en la atención médica que derivaron en su fallecimiento.

Contexto: Petro habló sobre muerte de niño por falta de un medicamento: “Si a un niño hemofílico no se le deja subir a la bicicleta pues tiene menos riesgos”, dijo

Según informó el abogado Manuel Villanueva, representante legal de la familia, las denuncias estarían dirigidas contra el presidente Gustavo Petro, el ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo y el agente interventor de la Nueva EPS, Luis Óscar Galves Mateus, por una presunta cadena de omisiones en el manejo del caso.

El fallecimiento del menor se conoció el 13 de febrero de 2026, luego de que permaneciera durante más de 24 horas con sangrado nasal en un centro asistencial de Pitalito, Huila. La emergencia se originó tras una caída de su bicicleta, un accidente que, debido a su condición médica, requería tratamiento especializado inmediato.

Le puede interesar: Supersalud anuncia acciones tras muerte de Kevin, el niño con hemofilia que estaba afiliado a la Nueva EPS

De acuerdo con la defensa, el niño había sido diagnosticado con hemofilia A severa desde los nueve meses de edad, lo que implicaba un seguimiento médico constante y el suministro regular de medicamentos para controlar los episodios de sangrado. Sin embargo, durante su hospitalización no habría recibido el fármaco necesario para estabilizar su coagulación, situación que, según su familia, agravó su estado de salud.

¿Qué dijo el abogado sobre la demanda al presidente Petro?

El abogado sostuvo que la entidad prestadora de salud conocía plenamente el historial clínico del menor y que la falta del medicamento pudo cambiar de manera determinante el manejo médico del accidente. En ese sentido, señaló que las acciones legales buscarán establecer responsabilidades por una posible negligencia en la prestación del servicio.

Lea también: Nueva EPS se pronuncia ante caso de Kevin Acosta y explica por qué hubo retrasos en entrega del medicamento

Además, Villanueva aseguró que las denuncias también se fundamentarían en la presunta responsabilidad institucional dentro del sistema de salud, al considerar que existió un incumplimiento en la atención integral del paciente. El jurista indicó que acudirá a las instancias judiciales correspondientes para que se investigue la cadena de decisiones que rodearon el caso.

El proceso también surge en medio del debate público por las respuestas institucionales frente a la situación y los pronunciamientos oficiales posteriores al fallecimiento, los cuales han sido cuestionados por la familia, que insiste en que la muerte del menor pudo evitarse con una atención oportuna y el tratamiento adecuado para su condición hematológica.