“Acépteme la invitación”: Galán le pide a Petro que vaya con él a Bosa para conocer el Metro

La tensión institucional entre la Casa de Nariño y el Palacio de Liévano ha sumado un nuevo capítulo esta semana, marcado por el persistente debate sobre el diseño de la Primera Línea del Metro de Bogotá. En un intercambio de posturas a través de redes sociales, el presidente Gustavo Petro y el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, evidenciaron una vez más sus visiones contrapuestas sobre la megaobra que actualmente está en curso.

La controversia se reavivó tras un pronunciamiento del primer mandatario, quien reiteró sus críticas hacia la decisión de construir un sistema elevado en lugar del modelo subterráneo que se proyectó durante su administración como alcalde. Según el presidente Petro, la elección del diseño actual respondió a intereses ajenos al bienestar técnico de la ciudad.

“Solo por sectarismo político, cambiaron el metro subterráneo de Bogotá listo para construir, dejaron pasar casi una década para hacer un metro elevado que en ciudades densas destruye el urbanismo”, afirmó el jefe de Estado a través de su cuenta oficial en la red social X.

Ante estas declaraciones, el alcalde Carlos Fernando Galán optó por una respuesta conciliadora, enfocada en la realidad física de la obra. Galán extendió una invitación formal al presidente para que visite el epicentro de la operación ferroviaria en la localidad de Bosa, en el sur de Bogotá, subrayando que el proyecto ya no es un plano sobre el papel, sino una infraestructura en fase de pruebas.

“Presidente, vamos ya en 73% y usted todavía no conoce el metro. Acépteme la invitación, vamos a Bosa, al patiotaller, conoce la obra y se monta al tren que ya está en pruebas. Escoja usted la fecha y yo organizo todo”, respondió el mandatario local, buscando trasladar la discusión desde la arena política hacia el terreno técnico y operativo.

El viaducto toma forma en la avenida Caracas

Con corte al 31 de enero de 2026, la Alcaldía Mayor reportó que la Primera Línea del Metro había alcanzado un 72,13% de avance total, lo que supone un cumplimiento sostenido de los cronogramas tras años de incertidumbre.

Durante una inspección en el frente de obra de la Avenida Caracas con calle 58, el alcalde Galán destacó hitos clave que demuestran la magnitud de la construcción:

Viaducto: Se han construido ya 10.650 metros de la estructura principal.

Se han construido ya 10.650 metros de la estructura principal. Maquinaria de alta tecnología: Actualmente operan tres vigas lanzadoras de manera simultánea en la Avenida Caracas, lo que ha permitido acelerar la fundición y el montaje de las dovelas en este corredor estratégico.

Actualmente operan tres vigas lanzadoras de manera simultánea en la Avenida Caracas, lo que ha permitido acelerar la fundición y el montaje de las dovelas en este corredor estratégico. Material Rodante: La logística operativa también registra noticias positivas con la llegada del sexto tren al puerto de Cartagena, el cual se sumará próximamente a las unidades que ya realizan pruebas en el patiotaller de Bosa.

