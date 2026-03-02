Hija de Gustavo Petro salió en su defensa tras supuestos amoríos del presidente, “hombre o mujer es...”

Andrea Petro es una economista y activista colombiana, reconocida no solo por ser la hija mayor del presidente Gustavo Petro, sino por su marcado perfil independiente y su trabajo en temas de migración y sostenibilidad. Residente en Francia desde hace varios años, Andrea ha logrado construir una voz propia alejada de la política, enfocándose en la defensa de los derechos de los migrantes y el empoderamiento femenino a través de su organización. En este 2026, se ha consolidado como una figura mediática que no teme expresar sus opiniones, incluso cuando estas difieren de las de su entorno familiar.

A pesar de estar residiendo en Francia, Andrea anda al pendiente de cada una de las situaciones que ocurren en Colombia, buscando dar su opinión con respecto a varias de las situaciones que ocurren en el país. Constantemente la hija de Gustavo Petro busca estar mucho más cerca de sus seguidores, realizando así dinámicas de preguntas en las que se encarga de responder sin tapujos varias experiencias personales.

Una de las dudas que más resaltó tuvo que ver con los supuestos amoríos de su padre, Gustavo Petro en la que se lee: “¿A usted también le gusta que le den por el chiquito como el travesti de su papá“. Ante el hecho Andrea Petro no se quedó callada e indicó: “Piensa, eso quiere decir que tú nunca lo has hecho, y si lo has hecho, lo has hecho mal, porque eso es una chimba, que sea para un hombre o una mujer eso es una chimba, pero eso quiere decir que usted nunca ha podido. Qué pesar. Marica, trate, pero hágalo bien, o sea, hágalo bien. Independientemente de que sea un hombre o una mujer es la misma vaina”.

Cabe resaltar que en varias ocasiones Gustavo Petro ha sido blanco de fuertes críticas por al parecer, sostener una relación con algunas figuras y al parecer, visitar algunos lugares juntos. Sin embargo, esta información no ha sido verificada.

¿Qué pasó entre Gustavo Petro y Verónica Alcocer?

La relación entre Gustavo Petro y Verónica Alcocer ha sido uno de los temas más comentados en la política colombiana reciente, especialmente tras la sorprendente revelación del mandatario en octubre de 2025, cuando afirmó que están separados desde hace años. Esta declaración surgió en medio de una fuerte tensión diplomática tras la inclusión de ambos en la denominada “Lista Clinton” por parte de Estados Unidos, una medida que Petro calificó como una persecución contra su círculo familiar.

A pesar de que legalmente siguen casados y ella ha cumplido funciones de Primera Dama, el presidente ha enfatizado que Alcocer es una “mujer libre” que no depende de recursos públicos, aunque su situación se complicó recientemente por polémicas sobre su vida en el extranjero particularmente en Suecia y las dificultades logísticas para regresar al país. En este 2026, la controversia continúa debido a investigaciones sobre contratos de personas cercanas a ella, mientras el país debate la delgada línea entre la vida privada de la pareja y sus roles institucionales.