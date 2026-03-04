“Vender el voto es elegir al verdugo”: Petro arremete contra la compra de votos antes de las elecciones

Foto del presidente Gustavo Petro que le declara guerra frontal a la compra de votos en Colombia.

En una alocución al país desde Popayán, el presidente Gustavo Petro lanzó una dura advertencia contra la compra de votos de cara a las próximas elecciones al Congreso de la República. El mandatario aseguró que su Gobierno dará una lucha frontal contra quienes intenten alterar la voluntad popular mediante pagos ilegales y prácticas fraudulentas.

Durante su intervención, el jefe de Estado fue enfático: “Vender el voto significa elegir al verdugo”, una frase con la que buscó alertar a la ciudadanía sobre las consecuencias de intercambiar su decisión electoral por dinero o beneficios. Según explicó, esta práctica ha permitido históricamente que estructuras criminales se infiltren en la política y utilicen el poder para favorecer intereses ilegales.

Elecciones en Colombia: Petro activa a Policía y UIAF contra compra de votos y transferencias ilegales

El presidente ordenó a la Policía Nacional capturar en flagrancia a cualquier persona involucrada en la compra de votos, sin importar el partido o campaña a la que pertenezca. “La orden es capturar a todo comprador de votos en cualquier región de Colombia”, reiteró, al tiempo que anunció que el desempeño de los comandantes regionales será evaluado, entre otros indicadores, por el número de capturas relacionadas con delitos contra el sufragio.

Asimismo, hizo un llamado directo a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) para que investigue los nuevos mecanismos de compra de votos, especialmente aquellos que se realizan mediante transacciones financieras en línea. El mandatario pidió rastrear movimientos sospechosos de dinero el día de las elecciones, identificar desde qué celulares y lugares se estarían realizando transferencias masivas y trasladar esa información a la Fiscalía.

“El nuevo sistema es detectable y tenemos los instrumentos para descubrir esas maniobras que van contra la libertad y contra la democracia”, afirmó.

En su mensaje, el presidente también expresó preocupaciones sobre la transparencia del sistema de conteo de votos. Recordó que desde 2007 se utiliza el mismo software para el preconteo electoral y señaló que, pese a una sentencia del Consejo de Estado en 2018 que ordenaba avanzar hacia un sistema estatal y auditable, esto no se ha implementado plenamente.

Ante este panorama, invitó a la ciudadanía a ejercer su derecho como testigos electorales, impugnando mesas donde se detecten irregularidades. Explicó que si una mesa no es impugnada, el preconteo queda en firme; pero si se presentan objeciones, los jueces podrán abrir las urnas y realizar un nuevo escrutinio para garantizar la transparencia.

En su balance, el mandatario informó que ya se han registrado 14 megaoperativos en departamentos como Antioquia, Chocó, Sucre, Magdalena, Norte de Santander, Meta, Cauca y La Guajira, con varias capturas por presuntos delitos electorales. Espera que estas acciones se multipliquen antes del domingo.

Finalmente, insistió en que la decisión del voto debe ser libre y consciente. Invitó a campesinos, trabajadores, estudiantes y demás ciudadanos a elegir a sus representantes según sus intereses y convicciones, y no por dádivas económicas.

“El que vende su voto termina fortaleciendo a quien lo perjudicará”, concluyó, reiterando que el Gobierno y las autoridades estarán vigilantes para proteger la democracia, la transparencia electoral y la libertad de los colombianos en las urnas.