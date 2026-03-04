¿Nuevo amor? Campanita respondió a los coqueteos de su compañero en ‘La Casa de los Famosos’

La octava semana de competencia en La Casa de los Famosos Colombia ha estado marcada por fuertes enfrentamientos entre los participantes, al punto que el ‘Jefe’ tuvo que intervenir con decisiones y llamados de atención para frenar los conflictos que han generado amplio debate en redes sociales.

Sin embargo, más allá de las discusiones, los últimos días también han dejado ver un posible nuevo acercamiento dentro de la casa más famosa del país. Esta vez, los protagonistas son Valentino Lázaro y Campanita, quienes han despertado la curiosidad de los televidentes tras una conversación que rápidamente se viralizó.

En varios videos difundidos en plataformas digitales se observa a ambos participantes hablando en el baño sobre sus gustos personales y las posibles relaciones que podrían surgir en medio del juego. Durante el intercambio, Campanita expresó dudas frente a la actitud de Valentino, señalando que algunas de sus palabras y comportamientos podrían interpretarse como coqueteo.

El momento tomó un tono más íntimo cuando Valentino comparó su cercanía con la que Campanita habría tenido previamente con Juanse. En medio de la charla, el creador de contenido aseguró que, a diferencia de su compañero, él podría tratarlo como a una “princesa”.

“Ya no me das besitos de amigos, ¿qué pasó? Yo sé que soy más tu tipo que Juanse porque a él lo vas a tener que invitar a comer y recogerlo. En cambio, yo soy el que te recoge, el que manda por ti, el que te lleva de viaje, porque tú eres un príncipe”, expresó Valentino.

Las declaraciones no tardaron en generar reacciones divididas. Mientras algunos seguidores del programa manifestaron su inconformidad ante un posible vínculo entre ambos participantes, otros aseguraron estar interesados en ver cómo evoluciona esta dinámica dentro del reality.

Por ahora, el programa continúa avanzando entre estrategias, tensiones y acercamientos que mantienen a la audiencia atenta a cada movimiento dentro de la competencia.

¿Cuánto es el premio de La Casa de los Famosos?

En esta temporada de La Casa de los Famosos Colombia, el participante que logre llegar a la final y obtener el mayor respaldo del público se llevará un premio de 400 millones de pesos colombianos. Esta millonaria suma se ha convertido en uno de los principales motores de la competencia, intensificando las estrategias, alianzas y enfrentamientos dentro de la casa más famosa del país.