Mujeres convocaron a masiva marcha en contra de RCN por presuntos maltratos a Alexa Torres en LCDLFC 3

Ya se van a completar tres meses desde que RCN le dio inicio a la tercera temporada de ‘La Casa de los Famosos’, formato que está en medio de una fuerte polémica luego que varios participantes, dentro de ellos Juanda Caribe, hablaran de una situación entre Alexa y Juanse Laverde, quienes habrían tenido un vínculo cuando el cantante era menor de edad. Tras esta situación los fans de la cucuteña convocaron a una masiva marcha.

Sumado a esta situación, días atrás el humorista e imitador costeño recordó el polémico gesto que tuvo el prometido de Alexa Torres, durante una sección de congelados. Así que le hizo una inesperada confesión acerca de lo que podría hacer en caso de ser eliminado de La casa de los famosos Colombia.

Estos actos llevaron a ‘El Jefe’ a tomar una decisión bastante compleja que fue emitida por Marcelo Cezán y Carla Giraldo; la sanción a Caribe, quien desde ahora está en riesgo de eliminación ya que su comportamiento lo llevó a la placa.

Pero más allá de las acciones dentro del reality, los fanáticos de Alexa decidieron ir más allá y velar por los derechos de la nacida en la ‘Perla del oriente’; y para ello convocaron a una masiva marcha frente a las instalaciones del medio de comunicación en Bogotá, la cual se ejecutó en la tarde de este martes 3 de marzo convocatoria que tenía como lema: “No al maltrato contra la mujer. El silencio de RCN también violenta. Basta de silencio”.

Alexa Torres Captura Tiktok: https://www.tiktok.com/@licethmelgarejopill/photo/7612517846681177365

“Le dijo v10l4d0r4 y RCN No hace nada porque es protegido”, “Ese programa no aporta nada”, “Fuera Juanda Caribe”, “Que tristeza que utilicen el himno de las mujeres para un show, estamos mal”, “La sociedad realmente está mal, cuando un hombre se defiende de la mujer ya es maltratador y lo tildan de todo; pero no ven las acciones de la mujer”, “Las mujeres se respetan”, “Eso es un juego, no la guerra, no exageren”, “Que de respeto para que le den respeto”, y “Es horrible, lo q se está viendo en el programa, muchas faltas de respeto hacia la integridad de la mujer”, fueron algunas de las reacciones en el post.