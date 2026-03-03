¿Al fin?, Juanda Caribe fue sancionado en La Casa de los Famosos por sus fuertes comentarios

La última eliminada de La Casa de los Famosos Colombia (temporada 2026) fue la actriz Lorena Altamirano, quien abandonó la competencia el pasado domingo 1 de marzo. Lorena salió con el 3,26% de los votos del público, siendo el porcentaje más bajo de una placa de nominados bastante numerosa y reñida.

Su salida fue especialmente emotiva para participantes como Juanse Laverde, con quien mantenía una amistad cercana. Con su partida, Lorena se convirtió en la novena eliminada de esta edición. Mientras que la gala de posicionamientos se consolidó como uno de los más tensionantes.

Por otro lado, Juanda Caribe sigue dando de hablar, esto a pesar de que en un inicio se venía ganando al público debido a sus personajes y todo el contenido que ha generado. No obstante, la percepción del público hacia él cambio, esto por las peleas que ha protagonizado en la casa, solo con mujeres y la actitud que ha tenido frente a estas.

A esto se le suma que, recientemente, se ha vinculado al influencer sentimentalmente con otras mujeres, exponiéndolo con capturas de pantalla, lo que ha despertado rumores de una presunta infidelidad hacia la madre de su hija fuera del concurso. Este historial de polémicas, sumado a los comentarios que suele hacer, han cambiado notablemente la visión que se tenía de él.

¿Por qué el Jefe sancionó a Juanda Caribe en La Casa de los Famosos?

Recientemente, Juanda Caribe recordó el polémico gesto que tuvo el prometido de Alexa Torrex, durante una sección de congelados. Así que le hizo una inesperada confesión acerca de lo que podría hacer en caso de ser eliminado de La casa de los famosos Colombia.

“Dile a tu marido que ahorita que salga lo cojo de recocha”, expresó Caribe, también indicándole que este no tenía “huevos”, por lo que Torres le insistía que no se metería con su familia.

Esto llevó a que los presentadores Carla Giraldo y Marcelo Cezán, del reality, le dijeron a Juanda Caribe que a raíz de algunas inesperadas actitudes que han tenido algunos famosos, uno de ellos recibió una inesperada sanción.

Para que después el mismo Jefe de la casa les dijeran todos que había tomado la decisión de sancionar a Juanda Caribe y que inmediatamente estaba dentro de la placa de nominación, por lo que quedó en riesgo de eliminación durante la presente semana.