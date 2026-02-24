¿Sirvió la llegada de Melissa Gate a La Casa de los Famosos?, así fue el rating del reality en comparación a Caracol

Melissa Gate es una reconocida creadora de contenido y figura de la televisión colombiana que ha ganado gran popularidad por su personalidad directa y sin filtros. Se destacó como una de las participantes más polémicas y favoritas del público en la segunda temporada de 'La Casa de los Famosos Colombia’, donde logró llegar a las instancias finales.

Durante su paso por la competencia logró ocupar el segundo lugar, pues su estrategia se basó en una honestidad brutal y un humor ácido que, aunque generó choques explosivos con varios compañeros, la consolidó como la favorita absoluta de la audiencia digital. Además de ser la elegida de la temporada para realizar un intercambio con ‘La Casa de los Famosos’ de Telemundo en México, y en su lugar llegó la famosa Manelyk González.

Hace un semana, el canal anunció que Gate estaría de vuelta como invitada especial del jefe, para cumplir un papel con el que podría intervenir directamente en la dinámica del programa. Finalmente, la polémica paisa ingresó a la casa en las noche del lunes 23 de febrero en la dinámica de congelados, en donde no dudo en dar algunos comentarios y encarar a otros participantes.

La apuesta de RCN se dio con el fin de traer el fiel público de Melissa hacia la casa, para continuar con el titulo de la reina de la casa, si bien se vio este resultado en el mundo digital, para el ámbito televisivo quizá no funcione de la misma forma. Según el informe de Kantar Ibope Media, quien sigue en el primer lugar del rating es ‘A Otro Nivel’ del canal Caracol con el 9, 35% de audiencia, seguido de Noticias Caracol en la emisión de las 7:00 pm.

‘La Reina del Flow 3′ les sigue ocupando el tercer lugar con el 6,91, después Noticias Caracol en la emisión de las 12:30 pm y en quinto lugar, se encuentra por fin, ‘La Casa de los Famosos’ con el 5,01%. Posteriormente, una vez más Caracol aparece de la mano de ‘Vecinos’ y ‘Tormenta de Pasiones’ y RCN solo vuelve hasta la décima posición con ‘Las de Siempre’ con el 4,26%.

¿Quién es el más reciente eliminado de ‘La Casa de los Famosos’?

Nicolás Arrieta salió de ‘La Casa de los Famosos’ el pasado domingo 22 de febrero, convirtiéndose en el noveno eliminado tras obtener apenas el 7.72% de los votos del público, perdiendo el duelo final frente a Tebi Bernal. Su eliminación no estuvo exenta de drama: Arrieta confesó poco después que su actitud rebelde de los últimos días fue una “máscara” o estrategia para acelerar su salida, asegurando que ya no aguantaba más el encierro y que finalmente podía “dejar de fingir”.

Más detalles sobre la salida de Nicolás aquí: Nicolás Arrieta reveló que antes de ingresar a ‘La Casa de los Famosos’ llevaba un largo periodo sin trabajo

A pesar de su deseo de abandonar la competencia, Nicolás no se fue sin dejar una última estocada estratégica que sacudió la convivencia. Siguiendo las reglas del programa, el influenciador dejó nominado directamente a Alejandro Estrada, alterando por completo la placa de riesgo de la semana y obligando a los habitantes a replantear sus alianzas.